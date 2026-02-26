南韩2025年生育率反弹超越预期　结婚率连年大增助攻新生儿回升

南韩政府昨日发布数据显示，该国2025年生育率连续第2年上升，进一步显示这个近10年来深陷人口危机的国家或许开始迎来转机。

南韩资料及统计部的初步数据显示，2025年该国生育率为0.8，高于2024年的0.75。生育率所指是每名妇女在育龄期间平均生育的子女数。南韩政府自新冠疫情结束后推出政策支持下，2024年该国新生儿数开始回升，结束连续8年下降的趋势。2023年，南韩生育率曾下探至全球最低的0.72。

南韩去年每千人新生儿数为5人，高于2024年的4.7人。相较之下，日本2024年为5.7人，但日本仍呈现下滑趋势。而中国2025年数字为5.6人。

资料及统计部官员朴贤荣（音）说，南韩这波回升速度已超过政府原先较乐观预期的2025年生育率0.75。该部门并预测生育率有望在2031年突破1。结婚人数向来是新生儿数的领先指标，通常有1至2年时差。南韩的结婚人数在2024年创下14.8%的历来最大增幅后，2025年再度增长8.1%。