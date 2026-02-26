特朗普发表史上最长国情咨文　夸耀经济政绩并斥民主党人「疯狂」

美国总统特朗普周二发表其第二任期首场国情咨文演说，历时1小时48分钟，缔造史上最长纪录。演说称第二任执政首年迎来了「跨世代转变」，着重夸耀其经济民生「政绩」，又抨击民主党政敌是「疯子」。现场民主共和两党议员反应两极，据媒体点算，约一半民主党议员缺席，杯葛其演讲，凸显美国的分裂。

特朗普演讲长1小时48分钟，打破克林顿总统2000年创下的纪录。他绝大多数时间着力于国内问题，夸耀其于刺激经济、打击「非法移民」等方面取得的「成就」。特朗普称，现在美国处于「黄金时代」，「比以往任何时候都更强大、更富庶、更出色、更伟大。经过这短短一年，今晚，我可以自豪地说，我们实现了前所未见的转型，迎来了跨世代转变」。

缔造史上最长时间纪录

特朗普发表演讲不到5分钟，民主党众议员格林举起「黑人非猿猴！」标语而被驱逐出场。特朗普之前在社交媒体分享一段影片，影片把前总统奥巴马夫妇描绘成猴子。演讲中，特朗普把索马里移民称为「索马里海盗」，称他们从事欺诈活动。索马里裔民主党女众议员奥马尔立即大喊：「你说谎！」

演讲期间，现场的民主党人大部分时间沉默以对，与特朗普每讲几句话就起立鼓掌的共和党议员形成强烈反差。部分民主党议员在演讲期间离场。据网媒Axios点算人头，约有一半民主党议员没有到场，估计仅约有20名参议院民主党人和近110名众议院民主党人在场。杯葛演讲的知名民主党人包括众议院少数党女党鞭克拉克和民主党党团副主席刘云平。多位民主党议员参加国会山庄附近国家公园举行的「人民国情咨文」活动。

出席的部分民主党议员佩戴徽章，印有「公布档案」等字样，要求对已故富豪淫媒爱泼斯坦档案中涉及的人追究责任。

特朗普强调其经济「政绩」，试图缓解民众对其经济政策的不满。他宣称已遏制通胀，推动股价创下新高，降低了药品、汽油、住房价格。特朗普指责最高法院推翻其关税政策，称裁决「完全错误」，但他会「通过其他方式、毋须国会批准的方式」维持关税政策。

要求民主党人站立表态惹火

特朗普鼓吹其移民执法政策，称美国现在拥有「迄今最坚固的边境」。此时现场发生充满火药味的一幕：当特朗普要求民主党人站起来，表明他们认为保护美国公民「而不是非法移民」是他们的「首要职责」时，没有一个民主党人站起来。特朗普随即说他们应「感到羞耻」，一些民主党人大声回击，反称特朗普应「感到羞耻」。特朗普随后就移民和犯罪等问题攻击民主党，还称他们「疯了」。

美联社评论，按照惯例，总统国会讲话都是强调团结，特朗普则是吹嘘成就并对民主党人展开批评，显示了美国的分裂。根据《华盛顿邮报》等机构22日发布的民调，特朗普整体支持率仅为39%，有41%受访者认可其整体经济政策，仅32%认可他对通胀的处理。《华尔街日报》称，特朗普夸耀经济好转，但选民感受不到。随着11月中期选举逼近，特朗普正试图扭转低迷民调。

