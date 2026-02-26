关税案｜美贸易代表：对华税率拟维持35%至50%

美国最高法院日前裁决总统特朗普政府的「全球关税」违法，特朗普其后宣布以10%全球关税取代现有关税，其后又扬言提高至15%，但至今未正式签署行政命令。美国贸易代表格里尔周三（25日）确认指，美方计划把部分国家的进口关税由现时10%上调至15%甚至更高，但未有点名涉及哪些贸易伙伴。他同时强调，计划对中国商品维持现时的35%至50%关税。

拟提高临时关税至15%

格里尔接受霍士商业频道访问时指出，特朗普政府现阶段将维持对中国商品35%至50%的关税区间，视乎产品类别而定。至于其他国家，他说：「目前部分商品征收10%关税，部分将升至15%，亦可能更高，大致与我们现时的整体关税水平相符。」

美国最高法院裁定特朗普去年实施广泛的全球性关税违法。路透社

美国贸易代表格里尔表示，计划对中国商品维持现时的35%至50%关税。

格里尔其后向彭博电视台透露，白宫正准备公告，在适当情况下把部分临时关税提高至15%。他补充，已与美国达成贸易协议的国家将获「妥善处理」，意味或有不同安排。

他强调，政府会确保加征关税程序符合法律规定，并预料相关措施可能面临外国利益方的司法挑战，「每当我们提高关税，都会有人尝试透过诉讼降低税率」。

针对早前被最高法院驳回的紧急关税措施，格里尔表示，政府计划以新关税框架取代，包括根据1974年《贸易法》第122条征收的临时关税（已于24日生效，税率10%），并配合现有贸易协议。

301调查成核心工具

他指出，根据《贸易法》第301条针对不公平贸易行为展开调查，将成为新措施的核心。目标包括产能过剩、供应链涉及强迫劳动、歧视美国科技企业，以及对大米、海鲜等产品提供补贴的国家。

格里尔透露，他与财长贝森特曾多次向中方反映产能过剩问题，认为部分企业即使亏损仍持续生产，扭曲市场。他坦言：「这正是我们对中国、越南及其他有类似情况国家征收关税的原因之一。」

不过，对于会否进一步提高对华关税、从而影响双方贸易休战安排，格里尔重申：「我们不打算提高对华关税，并会严格遵守与中国达成的协议。」