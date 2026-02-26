Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税案｜美贸易代表：对华税率拟维持35%至50%

即时国际
更新时间：03:37 2026-02-26 HKT
发布时间：03:37 2026-02-26 HKT

美国最高法院日前裁决总统特朗普政府的「全球关税」违法，特朗普其后宣布以10%全球关税取代现有关税，其后又扬言提高至15%，但至今未正式签署行政命令。美国贸易代表格里尔周三（25日）确认指，美方计划把部分国家的进口关税由现时10%上调至15%甚至更高，但未有点名涉及哪些贸易伙伴。他同时强调，计划对中国商品维持现时的35%至50%关税。

拟提高临时关税至15%

格里尔接受霍士商业频道访问时指出，特朗普政府现阶段将维持对中国商品35%至50%的关税区间，视乎产品类别而定。至于其他国家，他说：「目前部分商品征收10%关税，部分将升至15%，亦可能更高，大致与我们现时的整体关税水平相符。」

美国最高法院裁定特朗普去年实施广泛的全球性关税违法。路透社
美国最高法院裁定特朗普去年实施广泛的全球性关税违法。路透社
美国贸易代表格里尔表示，计划对中国商品维持现时的35%至50%关税。
美国贸易代表格里尔表示，计划对中国商品维持现时的35%至50%关税。

格里尔其后向彭博电视台透露，白宫正准备公告，在适当情况下把部分临时关税提高至15%。他补充，已与美国达成贸易协议的国家将获「妥善处理」，意味或有不同安排。

他强调，政府会确保加征关税程序符合法律规定，并预料相关措施可能面临外国利益方的司法挑战，「每当我们提高关税，都会有人尝试透过诉讼降低税率」。

针对早前被最高法院驳回的紧急关税措施，格里尔表示，政府计划以新关税框架取代，包括根据1974年《贸易法》第122条征收的临时关税（已于24日生效，税率10%），并配合现有贸易协议。

301调查成核心工具

他指出，根据《贸易法》第301条针对不公平贸易行为展开调查，将成为新措施的核心。目标包括产能过剩、供应链涉及强迫劳动、歧视美国科技企业，以及对大米、海鲜等产品提供补贴的国家。

格里尔透露，他与财长贝森特曾多次向中方反映产能过剩问题，认为部分企业即使亏损仍持续生产，扭曲市场。他坦言：「这正是我们对中国、越南及其他有类似情况国家征收关税的原因之一。」

不过，对于会否进一步提高对华关税、从而影响双方贸易休战安排，格里尔重申：「我们不打算提高对华关税，并会严格遵守与中国达成的协议。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
9小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
13小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
11小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
18小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
14小时前
「坤哥」吴业坤TMG一哥梦碎？贺年歌MV离奇冇影 官方名单被删走三字回应离巢传闻
「坤哥」吴业坤TMG一哥梦碎？贺年歌MV离奇冇影 官方名单被删走三字回应离巢传闻
影视圈
11小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
14小时前
「豪放港姐冠军」坐商务舱豪游杜拜 花一万玩5分钟劲疏爽 从蜗居迁入豪宅富贵生活大揭秘
「豪放港姐冠军」坐商务舱豪游杜拜 花一万玩5分钟劲疏爽 从蜗居迁入豪宅富贵生活大揭秘
影视圈
14小时前
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
13小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
6小时前