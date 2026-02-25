Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱日本人遭关押政治犯监狱　消息：NHK World德黑兰分局长

更新时间：20:35 2026-02-25 HKT
发布时间：20:35 2026-02-25 HKT

日本与伊朗关系突趋紧张。日本政府今日（25日）证实，一名日本公民于伊朗首都德黑兰遭当局拘留。有外媒报道指，被捕者为日本放送协会（NHK）国际频道的德黑兰分局长。日本政府已就事件向伊朗方面提出交涉，强烈要求尽快放人。

日本官房副长官尾崎正直在今日的记者会上表示，该名日本人于伊朗当地时间上周五（20日）被拘留。他强调，日本政府已与当事人及其家属取得联系，并将尽全力提供支援，但以「保护私隐」为由，未有透露案件细节。

日本官房副长官尾崎正直。美联社
据美国资助的「自由欧洲电台」引述消息报道，被捕者为NHK World的德黑兰分局长。报导更指，他已于23日被移送至专门关押政治犯的伊文监狱（Evin Prison），但其被拘捕的具体指控仍然不明。

NHK公关方面回应称，「始终以员工安全为最优先考量」，但目前没有可对外说明的内容。

