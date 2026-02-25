北韩传媒形容金正恩「天下第一伟人」 当选总书记令「全国人民心潮澎湃」

朝鲜劳动党第九次代表大会日前再次推举金正恩为党的总书记，朝鲜官方媒体随即展开新一轮大规模的个人崇拜宣传，以「天下第一伟人」等言辞，颂扬金正恩的领导。分析认为，朝鲜正进一步加强围绕金正恩的个人崇拜，以巩固其最高领导人地位。

朝中社报道，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》于今日（25日）刊发长篇政论文章，称金正恩再次当选总书记，令「全国人民心潮澎湃、欢欣鼓舞」。文章将「绝对军事力量」、「建设大繁荣期」、「地方变革时代」等列为金正恩的主要政绩。

文章在回顾过去五年时指出，朝鲜在此期间「实现了他国数百年也难以完成的巨大成就」，并形容这「归根结底，是关于奇迹的故事」。

《劳动新闻》亦重点提及金正恩的政治理念「人民大众第一主义」，强调其「爱民精神」是其「伟大性」的根基。文章称：「金正恩同志以对人民的深厚热爱开启奇迹时代，是『天下第一伟人』。」

在本月23日的劳动党第九次代表大会第四天会议上，金正恩被再次推举为总书记。劳动党书记李日焕在选举提议发言中，更称金正恩取得了「五千年历史中前所未有、且与解放后75年明显有别的伟大胜利」。这一系列高调的颂扬，被外界视为朝鲜内部正全面升级对金正恩个人崇拜的明确信号。