Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国网红教路「咖啡机洗底裤」挨轰　急澄清：我无做过！

即时国际
更新时间：18:05 2026-02-25 HKT
发布时间：18:05 2026-02-25 HKT

出外旅游最怕内衣裤不够换，但美国一名健身网红的「奇招」却让全世界的旅客都崩溃！网红伍德考克斯（Tara Woodcox）日前在社交平台分享，指若旅行时内裤不足，可以用酒店房间内的咖啡机来「高温清洗」内裤。此举随即引发大批网民批评，有人更纷纷标签各大酒店集团要求彻查，吓得该网红赶急出面道歉澄清。

网红激赞：高温热水冲完超干净

伍德考克斯于去年11月在TikTok发布影片，向粉丝介绍这项所谓的「旅游神技」。她宣称，只要将内裤塞入酒店咖啡机的咖啡粉槽，关上盖子按下开关，利用喷出的热水就能达到「杀菌清洗」的效果，最后再用吹风机吹干即可。她甚至在影片中兴奋表示：「这样你就有一条更干净的内裤了！」，并透露这招是从机舱服务员朋友那里听来。

网民集体崩溃狂呕

虽然影片初时反应冷淡，但经转载后迅速爆红，吸引数十万次观看，却换来排山倒海的负评。网民纷纷怒斥该行为「令人作呕」、「极度自私」，质疑为何不直接用洗手盆清洗。更有愤怒的网民直接标签万豪、希尔顿、喜来登等国际酒店品牌，提醒业者注意这类「脏内裤咖啡」，导致不少旅客表示以后再也不敢碰酒店内的咖啡机。

网红：只是开个玩笑

眼见争议越烧越烈，伍德考克斯终于在近日透过Instagram回应。她语带轻松地澄清，自己其实「从未真的做过这种事」，所有内容只是转述听来的传闻，并笑称「整件事其实很有趣」。她强调这只是分享一个听来的建议，而非亲身实践，试图以此平息众怒。然而，部分网友仍质疑她分享该内容的动机，认为即使只是玩笑，也可能造成不良示范。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
4小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT