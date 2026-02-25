美国网红教路「咖啡机洗底裤」挨轰　急澄清：我无做过！

出外旅游最怕内衣裤不够换，但美国一名健身网红的「奇招」却让全世界的旅客都崩溃！网红伍德考克斯（Tara Woodcox）日前在社交平台分享，指若旅行时内裤不足，可以用酒店房间内的咖啡机来「高温清洗」内裤。此举随即引发大批网民批评，有人更纷纷标签各大酒店集团要求彻查，吓得该网红赶急出面道歉澄清。

网红激赞：高温热水冲完超干净

伍德考克斯于去年11月在TikTok发布影片，向粉丝介绍这项所谓的「旅游神技」。她宣称，只要将内裤塞入酒店咖啡机的咖啡粉槽，关上盖子按下开关，利用喷出的热水就能达到「杀菌清洗」的效果，最后再用吹风机吹干即可。她甚至在影片中兴奋表示：「这样你就有一条更干净的内裤了！」，并透露这招是从机舱服务员朋友那里听来。

网民集体崩溃狂呕

虽然影片初时反应冷淡，但经转载后迅速爆红，吸引数十万次观看，却换来排山倒海的负评。网民纷纷怒斥该行为「令人作呕」、「极度自私」，质疑为何不直接用洗手盆清洗。更有愤怒的网民直接标签万豪、希尔顿、喜来登等国际酒店品牌，提醒业者注意这类「脏内裤咖啡」，导致不少旅客表示以后再也不敢碰酒店内的咖啡机。

网红：只是开个玩笑

眼见争议越烧越烈，伍德考克斯终于在近日透过Instagram回应。她语带轻松地澄清，自己其实「从未真的做过这种事」，所有内容只是转述听来的传闻，并笑称「整件事其实很有趣」。她强调这只是分享一个听来的建议，而非亲身实践，试图以此平息众怒。然而，部分网友仍质疑她分享该内容的动机，认为即使只是玩笑，也可能造成不良示范。