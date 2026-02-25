特朗普发表第二任期首次国情咨文　逾1小时40分钟创历来最长︱持续更新

美国总统特朗普（Donald Trump）于美东时间2月24日晚上9时（本港时间今日上午10时）发表其第二任期的首次国情咨文（State of the Union)。特朗普的演讲时间长达超过1小时40分钟，打破前总统克林顿（Bill Clinton）在2000年创下的近1小时29分钟纪录，成为历来最长的国情咨文。

(12:05) 特朗普演讲时间长达108分钟，超越了他去年创下的100分钟纪录，亦打破前总统克林顿（Bill Clinton）分别在2000年及1995年发表89分钟及85分钟的纪录，成为历来最长的国情咨文。

(12:00) 特朗普表示，他更倾向于与伊朗达成协议，但伊朗方面没有说出美国官员想听到的话，那就是他们不会制造核武，「我们正在与他们谈判。他们也想达成协议，但我们还没听到那句关键的话：我们永远不会拥有核武。」

(11:46) 特朗普特别介绍座上遇害右翼活动家查理柯克（Charlie Kirk）的遗孀埃莉卡（Erika Kirk），当埃莉卡起身致意时，现场共和党人报以热烈欢呼。

特朗普表示，「美国是上帝保佑下的同一个国家，我们必须完全拒绝任何形式的政治暴力。」

(11:44) 特朗普表示，无法透过工作获得退休储蓄计划的美国人，明年将有机会投资联邦员工退休计划，计划名为「节俭储蓄计划」（Thrift Savings Plan）。

(11:42) 特朗普表示，宣布发起一场全国性的「反诈骗战争」（War on Fraud），并委派副总统万斯（JD Vance）亲自领军，重点打击民主党执政州份中泛滥的政府福利滥用行为。

特朗普指责加州、麻省、缅因州及明尼苏达州等民主党地盘，存在严重的政府福利遭非法侵吞问题。他宣称，只要政府能彻底查出这些诈骗行为并追回款项，「美国的财政预算一夜之间就能达成平衡」。

(11:40) 特朗普针对兴建人工智能（AI）数据中心的科技公司，宣布一项名为「新纳税人（用电户）保护誓言」（new ratepayer protection pledge）的政策。其核心理念是防止科技巨头因发展 AI 消耗大量电力，而将成本转嫁至普通市民身上，确保民生电价不受波动。

特朗普：「我们正告各大科技公司，他们有义务自行解决电力需求。他们可以在厂房内兴建专属电厂，这样就不会导致大众电费上涨。」

(11:35) 特朗普指已与十多家药厂进行的药价谈判成果，并宣传推出新的药品折扣网站TrumpRX.gov。他又将高昂的医疗成本及费用归咎于奥巴马改革的《平价医疗法案》，直言保险公司藉政策牟取暴利。

(11:15) 特朗普抨击最高法院早前推翻其全球关税政策的裁决。面对席下多位投下反对票的大法官，特朗普直言该项裁决「极度遗憾」及「非常不幸」。

他又说，作为总统，仍拥有法定权力去达成一份对贸易伙伴而言「远比现在更糟糕」的新协议，希望各国维持他们已经达成的协议。

(10:50) 特朗普表示，将把总统自由勋章（美国最高平民荣誉）授予美国男子冰球奥运金牌得主Connor Hellebuyck。他又指，在冬奥会上获得金牌的女子冰球队将访问白宫。

(10:40) 特朗普在演说中列举数据证明其边境及能源政策取得显著成效，向外界宣告「美国再次赢回胜利」。

特朗普发表第二任期首次国情咨文。(美联社)

在能源领域，特朗普宣布美国已接收超过8000万桶来自委内瑞拉的原油，形容委国是美国「新的朋友与合作伙伴」，并表示美国天然气产量已创下历史新高。

针对选民最关心的移民问题，特朗普表示，今年1月美墨边境的非法入境逮捕人数仅为6070人。这一数字不仅远低于拜登任内的峰值（2023年12月约25万人），更是创下自 1960年代中期以来的最低纪录。特朗普将此归功于其严厉的执法手段。

特朗普指，将继续推动大规模驱逐行动，并强调重塑国内法律与秩序。他认为，非法移民人数的大幅下降，是国家回归正轨的象征。

