FedEx入禀追讨百亿关税　最高法院判违法引发全美千企索偿

美国联邦快递（FedEx）周一向位于纽约市的美国国际贸易法院发起诉讼，要求美国海关与边境保护局及美国政府，全额退还依据《国际紧急经济权力法》对该公司征收的进口关税。这是最高法院上周裁定该关税违法以来，首间大公司提出的诉讼。

逾千企业加入法律诉讼

起诉书没有透露联邦快递已缴纳的关税总额。联邦快递高层在2025年9月表示，美国政府的关税政策预计在2026财年，给公司收益造成10亿美元冲击。

法庭纪录显示，甚至在最高法院判决前，美国已有超过1000间企业加入法律诉讼，要求政府返还已缴纳的关税，包括Costco、Reebok等大企业。据宾夕凡尼亚大学沃顿商学院的预算模型测算，关税终裁涉及的退税金额达1750亿美元。 三名民主党参议员周一提出法案，要求政府退还约1750亿美元关税收入，并在180天内完成退款及支付利息。