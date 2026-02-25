Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国巴黎罗浮宫馆长辞职 马克龙赞「负责任之举」

即时国际
更新时间：06:19 2026-02-25 HKT
发布时间：06:19 2026-02-25 HKT

法国巴黎罗浮宫馆长德卡尔（Laurence des Cars）辞职，法国总统埃马克龙已接受其辞呈。罗浮宫近期接连发生高调珠宝盗窃案及持续罢工，馆方陷入多重困境。

去年被偷走逾1亿美元珠宝

马克龙办公室表示，德卡尔辞职是「在全球最大博物馆需要平静，并为安全及现代化重大项目注入新动力之际，展现负责任的行动」。

去年十月，窃贼闯入博物馆的阿波罗展厅，偷走估值约1.02亿美元的珠宝，至今仍未寻回，事件暴露罗浮宫存在明显安全漏洞。此举令德卡尔面临强烈批评。

罗浮宫近期接连发生高调珠宝盗窃案及持续罢工等问题困扰。美联社
因薪酬及工作条件引发的罢工令博物馆多次停闭。美联社
此外，自去年十二月起，因薪酬及工作条件引发的罢工令博物馆多次停闭，加上两次水管漏水及大规模票务诈骗调查，馆方困境进一步加剧。

相关新闻：罗浮宫惊传漏水 19世纪天花板壁画受损 部分展厅关闭

批评人士包括国家审计办公室指出，罗浮宫在安全及基建维护上的投入偏低，与博物馆大量购置昂贵艺术品形成鲜明对比，而新购艺术品仅四分之一向公众开放，疫情后重启项目亦花费庞大。

