Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国总理默茨启程北京展开访华行程 寻求平衡伙伴关系

即时国际
更新时间：05:30 2026-02-25 HKT
发布时间：05:30 2026-02-25 HKT

德国总理默茨（Friedrich Merz）展开就任后首次访华行程，他在启程前表示，将寻求与中国建立「平衡、可靠、具规范且公平」的伙伴关系，以应对日益加剧的贸易竞争与供应链风险。

将讨论产能过剩及出口限制

默茨此行将与中国国家主席习近平及国务院总理李强会面，期间计划参观平治工厂，并前往杭州考察阿里巴巴及机器人公司。随行的还有约30家德国企业高层，他们希望在维持与中国市场合作的同时，避免贸易冲突升级。

德国制造业近年面临中国企业的强烈竞争，尤其在电动车、钢铁及高科技产业。默茨指出，他将与中方讨论中国产能过剩、出口限制及不公平竞争问题，同时呼吁双方降低互相贸易依赖所带来的风险，特别是在供应链方面推动「去风险化」措施，以提升德国产业韧性。

德国总理默茨启程北京展开访华行程 寻求平衡伙伴关系。美联社
德国总理默茨启程北京展开访华行程 寻求平衡伙伴关系。美联社

据分析，德国去年对中国出口下降近10%，而进口则增长超过8%，导致贸易逆差进一步扩大。德国企业界长期要求中国进一步开放市场，降低贸易壁垒。默茨此行也将代表德国向中方表达这一诉求。

外界预料，默茨与习近平会晤时，也可能触及中国对俄罗斯的立场、对台军事压力，以及欧洲对中德贸易失衡的关切。默茨曾在慕尼黑安全会议上指出，中国正在重新解释国际秩序以符合自身利益，德国需要保持警觉，并在保持经济合作的同时，确保战略自主。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
12小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
17小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
23小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
15小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
8小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
13小时前
DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释
DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释
教育新闻
23小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT