德国总理默茨（Friedrich Merz）展开就任后首次访华行程，他在启程前表示，将寻求与中国建立「平衡、可靠、具规范且公平」的伙伴关系，以应对日益加剧的贸易竞争与供应链风险。

将讨论产能过剩及出口限制

默茨此行将与中国国家主席习近平及国务院总理李强会面，期间计划参观平治工厂，并前往杭州考察阿里巴巴及机器人公司。随行的还有约30家德国企业高层，他们希望在维持与中国市场合作的同时，避免贸易冲突升级。

德国制造业近年面临中国企业的强烈竞争，尤其在电动车、钢铁及高科技产业。默茨指出，他将与中方讨论中国产能过剩、出口限制及不公平竞争问题，同时呼吁双方降低互相贸易依赖所带来的风险，特别是在供应链方面推动「去风险化」措施，以提升德国产业韧性。

德国总理默茨启程北京展开访华行程 寻求平衡伙伴关系。美联社

据分析，德国去年对中国出口下降近10%，而进口则增长超过8%，导致贸易逆差进一步扩大。德国企业界长期要求中国进一步开放市场，降低贸易壁垒。默茨此行也将代表德国向中方表达这一诉求。

外界预料，默茨与习近平会晤时，也可能触及中国对俄罗斯的立场、对台军事压力，以及欧洲对中德贸易失衡的关切。默茨曾在慕尼黑安全会议上指出，中国正在重新解释国际秩序以符合自身利益，德国需要保持警觉，并在保持经济合作的同时，确保战略自主。