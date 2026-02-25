Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 据报伊朗拟向中国购买超音速反舰导弹 将大幅提升海上目标打击能力

即时国际
更新时间：04:59 2026-02-25 HKT
发布时间：04:59 2026-02-25 HKT

美伊局势紧张，美军正于伊朗海岸附近集结大规模海军力量之际，据报伊朗正接近与中国达成购买超音速反舰导弹的协议，以应对可能的军事行动。

导弹射程约290公里

路透社消息人士称，协议涉及中国制造的CM‑302导弹，交易已接近完成，但交付日期尚未确定。该型导弹射程约290公里，能够低空高速飞行以规避舰载防御系统。两名武器专家表示，若部署该导弹，将大幅提升伊朗对海上目标的打击能力，对驻区美军构成威胁。

据六名知情人士透露，包括三名伊朗政府简报官员及三名安全官员，伊朗与中国的导弹购买谈判至少从两年前开始，6月以色列与伊朗爆发为期12天的冲突后谈判明显加速。去年夏天谈判进入最后阶段时，伊朗高层军政官员赴中国，包括伊朗副国防部长奥拉伊（Massoud Oraei），此前未有报道其出访行程。

据报伊朗拟向中国购买超音速反舰导弹。路透社

前以色列情报官员、现任以色列国家安全研究所资深伊朗研究员Danny Citrinowicz表示：「如果伊朗拥有超音速打击能力，这将改变区域海上力量的格局。这些导弹非常难以拦截。」

路透社指，暂未能确定此次交易涉及导弹数量、伊朗支付金额，或中国是否会在地区紧张情势下履行协议。伊朗外交部官员向路透表示：「伊朗与盟国有军事和安全协议，现在是利用这些协议的适当时机。」

中国外交部回应称，尚未获悉报道所指的导弹销售谈判；中国国防部未回应置评请求。白宫在被问及伊中导弹交易谈判时亦未直接回应，但一名白宫官员指出，美国总统特朗普曾明言「若未能达成协议，将采取上次那样的强硬措施。

