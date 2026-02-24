Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普未签署行政命令 新关税生效税率为10%

即时国际
更新时间：20:06 2026-02-24 HKT
发布时间：20:06 2026-02-24 HKT

美国特朗普政府的关税政策再遇变数。联邦最高法院于20日裁定，总统特朗普无权以《国际紧急经济权力法》（IEEPA）为依据，实施全球性关税。然而，在法院判决后，特朗普政府迅速「转軚」，改为引用1974年的《贸易法》中一项备受争议的条款，宣布自今日（24日）起，对全球进口商品征收10%的关税。

联邦最高法院的9名大法官，是以6比3的票数，裁定特朗普无权动用IEEPA来实施其全球对等关税措施。在抨击大法官的裁决后，特朗普旋即改引1974年《贸易法》第122条，宣布对各国实施新的10%全球关税。

虽然特朗普其后曾透过社交媒体，声称要将税率上调至15%，但直至24日新关税正式生效之际，他仍未签署相关行政命令，因此今日生效的税率仍为10%。

