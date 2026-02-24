Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律宾渡轮沉没增至65人死 14人下落不明

即时国际
更新时间：18:20 2026-02-24 HKT
发布时间：18:20 2026-02-24 HKT

菲律宾海岸警卫队周二（24日）通报说，已完成对该国南部海域沉没渡轮的水下搜寻工作。目前，事故已确认65人死亡、293人获救，仍有14人失踪。

相关新闻：菲律宾南部载逾360人渡轮沉没 至少15死逾316人获救

通报指，自1月28日以来，水下搜寻工作出现重重困难，包括强劲暗流、淤泥严重导致能见度极低、水下障碍物密集以及船体结构不稳等。搜寻人员对沉船展开系统性排查，完成对甲板及机舱区域的全面检查。

虽然整艘渡轮水下搜寻工作已告完成，潜水员仍将持续作业至2月26日，进行复检，以确保不存在遗漏区域。

1月26日凌晨，一艘渡轮在菲律宾南部巴西兰省附近海域沉没，事发时该渡轮上共有372人。事发后，巴西兰省省长哈塔曼表示，船上载有342名乘客和27名船员。涉事渡轮「Trisha Kerstin 3号」由棉兰老岛三宝颜市出发，前往苏禄省霍洛岛期间疑因技术故障，约凌晨1时50分在巴西兰省附近海域沉没。

菲律宾传媒Brigada News报道，生还者忆述事发期间不少乘客正睡觉，船身突然倾侧，有人困在船舱和冷气房内未能逃生。

