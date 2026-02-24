狠心管教？日本母惩罚8岁百厌儿　伙同居男友弃深山

日本静冈县发生一宗骇人听闻的儿童遗弃案。一名28岁女子与其同居男友，涉嫌将女子年仅8岁的亲生儿子载往深山遗弃。警方于周日（22日）逮捕这对情侣。调查发现，两人疑似因男童「不听话」，将其丢在荒郊野外作惩罚，幸男童机警求助，最终平安获救。

狠母伙同居男友借故「管教」弃子

《产经新闻》报道，这宗案件发生在22日下午2时左右。静冈县三岛市警方调查指出，该名母亲与男友因不满8岁男童不服从管教，私下合谋由男方驾车将男童载往三岛市一处人烟稀少的山区，将孩子赶下车后随即离去。两人事后向警方供称，此举并非恶意遗弃，辩称是为了对孩子进行「纪律处分」。

机警男童独自求助露营区获救

年仅8岁的男童被独自丢包在陌生山区后，并未在原地空等，而是自行前往附近的露营设施向工作人员求助。营地人员发现男童身边没有大人陪伴，且神情惊魂未定，随即拨打110通报警方，案件才因此曝光。

男友折返寻人未果报警自投罗网

直到当日傍晚，男童母亲的同居男友驾车返回原本丢下男童的地点，却发现孩子已不见踪影，惊慌之下向警署报案称「孩子不见了」。由于警方早前已将男童保护安置，在确认报案人身份与案情相符后，随即逮捕男子与男童母亲。