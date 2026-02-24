服从最高法院裁决 特朗普政府24日起停止征收违法关税

美国国土安全部辖下海关与边境保护局证实，将从当地时间周二（24日）起停止收取依据美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的进口商品关税。

拟征收新国家安全关税 涵盖大型电池

海关与边境保护局表示，这一决定依据的是总统特朗普20日签署的最新行政命令，停止征收的进口从价关税，涉及特朗普在2025年2月1日至8月6日间签署的行政令及相关修改内容。

相关新闻：

关税违宪裁决｜特朗普：任何国家想「耍花招」将临更高关税 欧议会暂停审批欧美贸易协议

美国政府未提及退税资讯。法新社

美国最高法院裁定特朗普去年实施广泛的全球性关税违法。路透社

不过，特朗普政府正考虑对6个行业征收新的国家安全关税。据知情人士透露，新关税可能涵盖大型电池、铸铁和铁配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电讯设备等行业。

未提退税安排

海关与边境保护局未提及退税资讯，但特别指出，停止征收IEEPA相关关税的决定，并不影响特朗普加征的其他关税，包括依据232条款国家安全法规，以及针对不公平贸易行为的301条款所课征的关税。

海关与边境保护局表示：「该局将视情况透过货运系统讯息服务，向贸易商提供进一步的指引。」

美国最高法院20日公布裁决，认定美国《国际紧急经济权力法》未授权总统大规模征收关税。随后，特朗普宣布将对来自所有国家和地区的商品加征15%的关税，令全球贸易不确定性再度上升。

