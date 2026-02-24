Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩首尔江南公寓火警 17岁女殒命母及妹烧伤送院

即时国际
更新时间：13:15 2026-02-24 HKT
发布时间：13:15 2026-02-24 HKT

南韩首尔江南区知名公寓「银马公寓」今（24）日清晨发生火警，火势历时逾一小时才完全扑灭，一名17岁少女不幸罹难。消防单位表示，起火原因仍待调查，但公寓内并未安装自动洒水系统，怀疑与灾情恶化有关。

《韩联社》报道，位于江南区大峙洞的「银马公寓」，于清晨5时18分发生火警。消防单位紧急出动143名人员及41辆消防与救援车赶往现场，火势在 6 时 48 分获得控制，并于 7 时 36 分完全扑灭。初步研判起火位置为公寓8楼一户住宅。

火灾发生时，社区约有70名住户自行疏散逃生，但仍无法避免伤亡。一名17岁少女在火警中丧生，与她同住的母亲及妹妹则脸部烧烫伤并吸入大量浓烟，已送院治理。另有一名住在楼上的50多岁女子因吸入浓烟出现呼吸困难，同样被送院救治。

警方与消防部门正进行联合调查，以厘清具体起火原因及损失情况。现阶段并未发现人为纵火等犯罪行为的证据。

旧公寓无洒水设备

报道指出，银马公寓于1979年完工，属当地历史悠久的大型住宅社区，然而整栋大楼并未设置自动洒水系统，被指是加剧火势与伤亡的关键因素之一。南韩在 1992年才通过《消防法》，强制规定住宅须安装自动洒水系统，因此许多1992年前兴建的老旧大楼与公寓，皆存在消防安全隐患。

重建计划一拖再拖

银马公寓早在1990年代末期便有重建规划，但因安检不合格、住户意见分歧及内部冲突等因素，重建计划屡屡搁置。历经多次波折后，重建方案直到去年9月才正式拍板通过，预计于2030年完工，规划兴建一座49层、共5893户的大型现代化住宅社区。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
19小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
8小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
19小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
5小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
5小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
19小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
6小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
23小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
21小时前