南韩首尔江南公寓火警 17岁女殒命母及妹烧伤送院

南韩首尔江南区知名公寓「银马公寓」今（24）日清晨发生火警，火势历时逾一小时才完全扑灭，一名17岁少女不幸罹难。消防单位表示，起火原因仍待调查，但公寓内并未安装自动洒水系统，怀疑与灾情恶化有关。

《韩联社》报道，位于江南区大峙洞的「银马公寓」，于清晨5时18分发生火警。消防单位紧急出动143名人员及41辆消防与救援车赶往现场，火势在 6 时 48 分获得控制，并于 7 时 36 分完全扑灭。初步研判起火位置为公寓8楼一户住宅。

火灾发生时，社区约有70名住户自行疏散逃生，但仍无法避免伤亡。一名17岁少女在火警中丧生，与她同住的母亲及妹妹则脸部烧烫伤并吸入大量浓烟，已送院治理。另有一名住在楼上的50多岁女子因吸入浓烟出现呼吸困难，同样被送院救治。

警方与消防部门正进行联合调查，以厘清具体起火原因及损失情况。现阶段并未发现人为纵火等犯罪行为的证据。

旧公寓无洒水设备

报道指出，银马公寓于1979年完工，属当地历史悠久的大型住宅社区，然而整栋大楼并未设置自动洒水系统，被指是加剧火势与伤亡的关键因素之一。南韩在 1992年才通过《消防法》，强制规定住宅须安装自动洒水系统，因此许多1992年前兴建的老旧大楼与公寓，皆存在消防安全隐患。

重建计划一拖再拖

银马公寓早在1990年代末期便有重建规划，但因安检不合格、住户意见分歧及内部冲突等因素，重建计划屡屡搁置。历经多次波折后，重建方案直到去年9月才正式拍板通过，预计于2030年完工，规划兴建一座49层、共5893户的大型现代化住宅社区。