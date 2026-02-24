Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩戒严风波｜尹锡悦提出上诉 不服内乱罪判囚终身

即时国际
更新时间：11:50 2026-02-24 HKT
发布时间：11:50 2026-02-24 HKT

南韩前总统尹锡悦不服发动内乱罪一审无期徒刑判决，提出上诉。

首尔中央地方法院上周四（19日）裁定，尹锡悦发动内乱罪，罪名成立，一审判处终身监禁。

相关新闻：南韩戒严风波｜尹锡悦内乱罪成囚终身 为给民众带来「苦难」道歉

法官早前宣判时表示，难以否认尹锡悦意图通过向国会派遣军队实施封锁、逮捕主要政治人物等方式使国会活动瘫痪，导致国会在一段时间内无法正常履行职能。法院同时认定尹锡悦派遣军队发起暴动的事实成立。尹锡悦的行为符合刑法上内乱罪成立条件中的「以扰乱宪政秩序为目的」与「暴动」。

相关新闻：南韩戒严风波｜尹锡悦被判无期徒刑 专家料最终获特赦如全斗焕卢泰愚

法官又指出，宣布紧急戒严本身不直接构成内乱罪，但若其目的在于使宪法机关功能瘫痪，则可构成内乱罪。对于量刑理由，法院表示，尹锡悦直接主导策划犯罪，并使多人参与其中，紧急戒严带来巨大的社会代价，尹锡悦却没有表现出歉意。但法院也提到有利减刑的部分，包括多数计划以失败告终、无犯罪前科、长期担任公职，且已65岁处于高龄。

