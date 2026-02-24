Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪梅田二手名牌店遭爆窃　独行贼破窗狂扫多件珠宝手袋

即时国际
更新时间：11:35 2026-02-24 HKT
发布时间：11:43 2026-02-24 HKT

日本大阪市今日（23日）清晨有二手名牌店发生盗窃案。位于大阪府大阪市北区芝田的「Brand Off 大阪梅田店」于早上约5时15分防盗系统突然启动，保安公司察觉异状后通报警方，大阪府警员随即到场处理。

闭路电视拍下作案过程

据《读卖新闻》报道，警方抵达时发现店舖入口玻璃遭砸毁，店内多个展示柜亦被破坏，现场凌乱。初步点算后，有数十件贵金属与商品失窃，包含珠宝饰品及手袋等高价物品，警方以盗窃方向展开调查。

闭路电视片段显示，疑犯在案发时单独现身，手持工具强行破坏大门及陈列柜后取走物品离去；其穿著特征为白色上衣、黑色裤子，但年龄与性别仍待确认，而案发当时店内无员工或顾客。

据了解，该店为二手名牌连锁门市，主要贩售名牌手袋、手表、皮夹、珠宝及贵金属，位处于梅田商圈核心地段。警方正调查周边闭路电视片段并扩大追查，呼吁目击可疑情况的民众提供线索，以尽速逮捕疑犯。

