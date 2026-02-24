紫星蓝宝石 | 3563卡同类最大 斯里兰卡出土 估值逾31亿

盛产宝石的斯里兰卡再度传出令人咋舌的发现，一颗重达3563卡的极罕见紫星蓝宝石（Purple Star Sapphire）上周六（21日）正式亮相。这颗被命名为「净土之星」（Star of Pure Land）的巨型宝石，被认为是目前全球已知最大的天然紫星蓝宝石，专家估值高达3亿至4亿美元（23.4至亿至31.2亿港元），身价超越许多传奇钻石。

这颗宝石最引人注目的特征在于其独特的星光现象，宝石学顾问阿马拉辛格（Ashan Amarasinghe）指出，「净土之星」拥有非常清晰且完美的六道星芒，这在同类宝石中极为罕见。

这颗巨型蓝宝石估值高达3亿至4亿美元。美联社

这颗宝石最引人注目的特征在于其独特的星光现象。美联社

宝石学顾问阿马拉辛格拿起这颗蓝宝石欣赏。美联社

六道星芒完美显现 前所未见极品

所谓的星光现象，是因宝石内部含有细小的针状金红石包裹体，在光线照射下呈现出如星光闪烁的光效。

阿马拉辛格强调，在这么大的体积下，星芒还能如此明亮、锐利且居中，令它在所有已知的宝石中脱颖而出。

「净土之星」是在2023年于斯里兰卡著名的宝石产地拉特纳普勒（Rathnapura）的一处矿坑中挖掘出来。

主人买入2年后才发现是宝

拥有这颗宝石的神秘团队表示，当初它是与一批原石一起被买下的，直到2年后，主人才惊觉这颗石头非同小可，经过2家专业实验室认证后，才揭开其惊世身份。为了安全起见，目前拥有者的身份仍保持高度保密。

若这颗宝石如专家估值的4亿美元，它将成为史上最昂贵的宝石之一。对比过往的纪录，2016年拍出的14.62卡蓝钻「奥本海默之蓝」成交价约5750万美元（4.48亿港元）；2022年11.15卡的「威廉森粉红之星」则约5770万美元（4.5亿港元）。