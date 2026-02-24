美躁爸法庭见杀子仇人　「就地正法」兜锤窝面　悲痛妈睇片笑返

美国北卡罗来纳州近日上演一场「法庭风云」，一名刚刚失去爱子的父亲夏希姆（Shaheem Snype），在法庭上见到杀害自己儿子的疑凶时，情绪失控化身「叶问」，当场暴打对方。虽然这名父亲最终被电击制伏，但这场「私刑正义」却让他的妻子露出了久违的笑容。

直冲上前施展「父爱铁拳」

案件发生在当地法院的听证会上，夏希姆在庭上见到杀害其儿子的 21 岁疑凶麦克奈特（McKnight）时，压抑已久的怒火瞬间爆发。他无视法庭秩序，直冲向麦克奈特并对其疯狂拳打脚踢。面对这突如其来的「父爱铁拳」，疑凶毫无还手之力，频频趴倒在地，狼狈地试图躲避。随后法警介入，使用电击枪将情绪激动的夏希姆制伏。夏希姆随后被控袭击罪，缴纳 1,000 美元（约 7,800 港元）保释金后获释。

夏希姆（黑衣）在法庭见到杀害自己儿子的疑凶（蓝衣）时，情绪失控，当场暴打对方。（X@Mrgunsngear）

杀人凶手仅需电子脚镣

《皇后城新闻》报道，2025 年 5 月 23 日，夏希姆年仅 16 岁的儿子贾马里耶（Jamariyae Dixon）在斯特劳德公园遭枪击身亡。然而，被指控谋杀的麦克奈特在被捕后不久，竟然获准以 10 万美元保释，且在 11 月获得假释，仅需佩戴电子脚镣监控便可逍遥在外。

悲伤母亲久违展露笑容

对于夏希姆的鲁莽行为，家属非但没有责怪，反而感到一丝安慰。贾马里耶的姑姑苏珊（Susan Sherrill）直言：「他在做一个父亲该做的事，任何父亲处于他的位置都会做出同样选择。」而死者的母亲琳内特（Lynnette Dixon）虽然案发时不在现场，但她事后观看了丈夫暴打仇人的影片后表示：「自从儿子去世后，这是我第一次真正发自内心地笑。」

