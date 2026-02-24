Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic指华竞争对手设假帐号 大规模窃取Claude模型数据

即时国际
更新时间：10:36 2026-02-24 HKT
发布时间：10:36 2026-02-24 HKT

美国人工智能（AI）新创公司Anthropic指控，3家中国AI企业设立超过2万4000个假帐号，使用其Claude模型，以协助自家系统追赶对手。

Anthropic在周一（23日）的网志文章中指出，DeepSeek、Moonshot AI及MiniMax这3家中国公司，对Claude下达超过1600万次指令，从Anthropic系统中吸取资讯，以训练并改良自家产品。

去年DeepSeek首度引起AI爱好者关注。路透社
Moonshot创办人之一杨植麟。LinkedIn

涉DeepSeek、Moonshot AI及MiniMax

Anthropic的竞争对手OpenAI早前也致函美国联邦众议员，指控DeepSeek使用被称为「蒸馏」（distillation）的相同策略，来模仿OpenAI的产品。

Anthropic表示，蒸馏技术有其正当用途，例如企业可用以打造自家产品的缩小版，但也能被用来「以极少的时间与成本」打造具竞争力的产品。

被指利用蒸馏活动

各家公司的蒸馏活动规模不一。Anthropic指出，DeepSeek与Claude进行15万次互动，而Moonshot与MiniMax则分别超过340万次及1300万次。

DeepSeek、Moonshot与MiniMax的代表暂时未有回应。

包括Moonshot与MiniMax在内的多家中国企业，近期发布最新AI模型，其中许多具备强化的推理与程式码编写能力。DeepSeek也正准备于近期推出其次世代模型。

去年DeepSeek首度引起AI爱好者关注时，曾引发外界担忧，认为中国即使无法取得最强大的AI晶片，也可能迅速赶上美国AI企业。AI观察家当时便推测，DeepSeek可能使用蒸馏技术。

引发美国安疑虑

在去年9月更新的研究论文中，DeepSeek表示，在其旗舰V3模型预训练的后期阶段，仅使用一般的网页与电子书，并未纳入任何合成数据（synthetic data）。然而，该公司表示部分网页包含大量由OpenAI模型生成的答案。

DeepSeek声称，其基础模型可能是透过吸取这类网页，间接从其他强大模型中获取知识。Moonshot在去年7月的一份技术报告中表示，使用合成数据来训练其Kimi K2模型。

Anthropic强调，中国开发者的这些活动，引发美国的国家安全疑虑，「蒸馏美国模型的外国实验室，随后能将这些未受保护的能力，输入至军事、情报与监控系统中」。

