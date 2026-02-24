美指华秘密核试并扩充核武库 中国裁军大使斥毫无事实依据

美国军备控制与防扩散助理国务卿耶奥周一（23日）在日内瓦举行的裁军谈判会议上，指控中国大幅扩充核武库，并重申北京曾秘密进行核试，敦促中国应该加入未来的军备管制条约。中国裁军大使沈健强调，中方坚定支持《全面禁止核试验条约》宗旨和目标，坚决否认美国毫无根据的指控，并猛烈抨击「某些国家持续歪曲和抹黑中国核政策」。中方并坚称北京不会「与任何国家进行任何核军备竞赛」，美国指责中国开展核爆炸试验，毫无事实依据，是为自身重启核试验编造借口。

吁北京加入新军控协议

美方表示，新战略武器裁减条约已于本月5日到期，为达成一项「更好协议」铺路，且应将中国纳入其中。新战略武器裁减条约是美俄最后一项战略核武限制协定，外界担忧条约失效，恐引发全球加速核武竞赛。

美国指控中国大幅扩充核武库。路透社

美指中国拥有足以制造超过1000枚核弹头所需的核裂变材料。中新社

中国裁军大使沈健否认美国指控。法新社

沈健在日内瓦裁军谈判会议上发言，阐述中方关于当前国际安全与军控热点问题立场。法新社

耶奥指出，新战略武器裁减条约存在严重缺陷，「未将中国前所未见、刻意、迅速且不透明的核武扩张纳入考量」。

他说：「尽管北京坚称事实并非如此，但中国在不受限制、缺乏透明度、且未说明意图或最终目标的情况下，刻意大幅扩充核武库。我们认为中国可能在未来4到5年内达到同等水准。」但他未进一步说明「同等」的具体含义为何。

美指华可制造逾1000枚核弹头

据诺贝尔和平奖获奖组织「国际废除核武运动」（ICAN）统计，俄罗斯与美国各自拥有超过5000枚核弹。而新战略武器裁减条约在到期前，将美俄双方部署核弹头数量限制在各1550枚。

华府指控俄罗斯已突破此上限，而中国正迅速接近这个数字。

耶奥说：「北京正朝著在2030年前，拥有足以制造超过1000枚核弹头所需的核裂变材料方向迈进。」

中方反驳称：「中国的核武库与拥有最大核武库的国家不在一个量级，要求中国参与所谓的三边会谈，既不公平，也不合理，更不切实际。」

中方斥美为重启核试编造借口

中国裁军大使沈健沈健表示，面临复杂严峻的国际安全形势，中国秉持公正、合作、平衡、有效的军控理念，致力于增进国际安全合作，完善全球安全治理。核军控是维护全球战略稳定的重要保证。国际社会应秉持公正合理、理性务实的核裁军理念，坚持政治外交解决核不扩散问题，遵守国际法治，重振多边军控裁军机制。

沈健强调，中国坚定支持《全面禁止核试验条约》宗旨和目标。美国指责中国开展核爆炸试验，毫无事实依据，是为自身重启核试验编造借口，而美国为了规避国际军控义务而抹黑其他国家的做法，严重损害了其自身的国际地位。中方敦促美国重申五核国「暂停核试验」承诺，维护全球禁止核试验共识。