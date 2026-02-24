金正恩胞妹金与正获提拔 晋升劳动党中央委员会部长

北韩领导人金正恩的胞妹金与正在劳动党第9次代表大会上晋升为党中央委员会部长，并重新进入政治局候补委员行列。凭借提升后的政治地位，金与正今后在对外政策的制定与执行过程中，或将发挥更加积极的作用。

朝中社周二（24）报道，劳动党第九届中央委员会第一次扩大全会前一天举行，会议进行了政治局常务委员会及政治局选举，并任命了党中央部长。金与正由副部长升任部长，相当于内阁部长级，但朝媒未披露其具体分管的部门。鉴于她此前担任宣传鼓动部副部长，外界推测其或出任该部部长。

重新进入政治局候补委员行列

金与正曾任党中央组织指导部第一副部长兼政治局候补委员，2021年1月在第8次党代会上转任宣传鼓动部副部长，并退出候补委员行列，今次再度恢复候补委员身份。

金与正一直以来是金正恩最亲近的左右手之一，也是北韩政府中最具影响力的女性之一。

根据南韩政府资料，金与正出生于1980年代末，是金正恩父亲、前任领导人金正日与他的第3位已知伴侣、前舞者高英姬所生的3名子女之一。

被视为金正恩发言人 北韩最具影响力女性之一

金与正与她的哥哥金正恩一同在瑞士求学，2011年父亲逝世后，金正恩继承权力，金与正便晋升党内高层。

2018年，金与正曾在平昌冬季奥运期间，在两韩关系缓和之际访问南韩。

平壤当局也经常以她的名义发表声明，阐述北韩的立场或批评南韩与美国。

由于此前担任劳动党十局局长的李善权在今次人事调整中卸任部长职务，此前一直发挥金正恩发言人作用的金与正，今后可能以更加正式的身份统筹对韩资讯发布及对外战略工作。

军队系统代际更替正推进

目前，作为劳动党最核心决策机构的政治局常务委员会由金正恩、赵甬元、朴泰成、金才龙、李日焕5人组成。曾任内阁总理的党中央纪律调查部部长金才龙在政治局常委名单中位列首位，在新一届书记班子中亦率先被点名。

分析认为，金才龙或兼任负责党组织运作的组织书记和组织指导部部长，履行重要职能。

新晋政治局常委的党中央书记李日焕预计将继续分管宣传鼓动工作。作为分管宣传鼓动的书记兼部长，其职责相当于统筹推动以金正恩为核心的思想宣传和社会动员工作。

另外，随著军政指导部部长朴正天、党中央委员会军需政策顾问李炳哲退出党中央委员会，转入二线，显示北韩军队系统内部的代际更替正在推进。