伊朗局势 | 美撤走驻黎使馆非必要人员 特朗普否认最高将领反对开战

美军舰队持续在中东集结之际，美国国务院已要求驻黎巴嫩贝鲁特大使馆的非必要人员及其家属撤离，引发外界关注。事缘美国驻贝鲁特大使馆的人员变动，往往被视为美国或以色列在中东可能采取军事行动的观察指标，特别是针对伊朗。与此同时，美国总统特朗普否认美军参谋长联席会议主席凯恩反对向伊朗动武，并表示华盛顿在任何战争中都能「轻松」击败德黑兰。特朗普重申，自己更希望与伊朗达成协议，但如果不能达成协议，对伊朗来说将是「非常糟糕的一天」。

美国国务院周一（23日）表示，鉴于当前黎巴嫩首都贝鲁特安全局势，要求美国驻当地使馆非必要人员及其家属撤离。国务院还将针对黎巴嫩的旅游警示上调至最高的第4级，建议美国公民不要前往。

一名国务院高层官员对此表示，美方正不断评估安全环境，根据最新审查，谨慎的做法是将人员规模缩减到仅留下必要人员。

驻黎使馆人员变动被视为动武指标

据美联社报道，美国驻黎巴嫩使馆人员变动，通常被视为美国或以色列在该地区潜在军事行动的指标，特别是针对伊朗的行动。

特朗普去年6月下令对伊朗核设施进行军事打击前不久，美国也曾下令撤离驻贝鲁特和中东其他大使馆，包括驻伊拉克大使馆等。暂时未清楚今次中东地区其他美国大使馆是否会执行类似命令。

特朗普：未能达协议 对伊朗将是非常糟糕一天

与此同时，特朗普周一（23日）在其社交平台Truth Social发文，指美国媒体关于美军参谋长联席会议主席凯恩反对军事打击伊朗的报道不实。特朗普称，自己「更希望（与伊朗）达成协议」，但如果不能达成协议，对伊朗来说将是「非常糟糕的一天」。

他强调，有关凯恩反对美国对伊朗动武的报道「百分之百错误」，并指认一些媒体散布「假新闻」。

认为会轻松击败德黑兰

他表示，凯恩和「我们所有人一样不希望看到战争」，但如果美方在军事层面决定对伊朗采取行动，凯恩认为「会轻松取胜」，凯恩从未说过不与伊朗开战。

特朗普同时强调，是否对伊朗动武，「最终决定权在我手中」。

美媒：高层将领忧开战风险

据Axios新闻网站报道，凯恩提醒特朗普，若在伊朗发起大规模军事行动，风险更高，更容易陷入缠斗并造成美军人员伤亡。凯恩尽管并不主张对伊朗动武，但会支持并执行特朗普作出的任何决定。

《华盛顿邮报》亦指，凯恩曾在白宫和五角大楼表达过担忧，认为弹药短缺和盟军支持不足，可能增加对美军人员的危险。

《华尔街日报》也报道，凯恩及五角大楼其他官员都警告过，若美军攻击伊朗，可能会有美军及盟军伤亡风险，以及美军防空系统可能被削弱的风险。