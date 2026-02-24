惊吓画面｜12岁女童跌出滑雪缆车吊挂8米高空 直坠救援网外受伤

美国加州东部滑雪胜地Mammoth Mountain Ski Area上月发生惊险一幕，一名12岁女童搭乘滑雪缆车期间疑未及扣好安全装置，意外跌出座位，双手紧抓缆车悬挂半空，场面令人心惊。事件虽造成一度混乱，幸最终无人重伤。

事发于1月31日。网上流传影片显示，女童整个人悬吊于约8米高空，仅以双手紧握缆车支撑，时间长达十多秒。地面游客惊呼围观，滑雪场工作人员随即赶到现场，在下方铺设安全网准备接应。

然而，女童最终松手坠落时，未有落在安全网范围内，而是直接跌至地面，现场一片哗然，所幸据报她并未受重伤。其母其后在网上留言指，女儿刚登上缆车便跌倒，未来得及扣好安全带，形容事件「非常可怕」，但感恩没有造成严重后果。

有目击者将片段上载社交平台，并指出部分欧洲国家规定乘客必须使用安全防护装置，认为相关措施值得借鉴。事件再次引发外界关注滑雪场缆车安全管理及乘客自我保护意识。