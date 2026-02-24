Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惊吓画面｜12岁女童跌出滑雪缆车吊挂8米高空 直坠救援网外受伤

即时国际
更新时间：07:47 2026-02-24 HKT
发布时间：07:47 2026-02-24 HKT

美国加州东部滑雪胜地Mammoth Mountain Ski Area上月发生惊险一幕，一名12岁女童搭乘滑雪缆车期间疑未及扣好安全装置，意外跌出座位，双手紧抓缆车悬挂半空，场面令人心惊。事件虽造成一度混乱，幸最终无人重伤。

事发于1月31日。网上流传影片显示，女童整个人悬吊于约8米高空，仅以双手紧握缆车支撑，时间长达十多秒。地面游客惊呼围观，滑雪场工作人员随即赶到现场，在下方铺设安全网准备接应。

然而，女童最终松手坠落时，未有落在安全网范围内，而是直接跌至地面，现场一片哗然，所幸据报她并未受重伤。其母其后在网上留言指，女儿刚登上缆车便跌倒，未来得及扣好安全带，形容事件「非常可怕」，但感恩没有造成严重后果。

有目击者将片段上载社交平台，并指出部分欧洲国家规定乘客必须使用安全防护装置，认为相关措施值得借鉴。事件再次引发外界关注滑雪场缆车安全管理及乘客自我保护意识。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
15小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
13小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
20小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
16小时前
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
影视圈
14小时前
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价$XXX 网民齐轰：好过去抢！
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价3位数 网民轰：好过去抢！
饮食
17小时前
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
饮食
12小时前