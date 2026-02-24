巴拿马颁令 正式撤销长和两港口经营权 授权海事局接管设施

巴拿马政府周一（23日）颁布法令，正式撤销香港长江和记实业（长和）在巴拿马运河两端港口的特许经营权，并授权巴拿马海事局以「紧急社会利益」为由接管相关设施。

根据英国《独立报》报道，该法令容许海事局全面接管两个港口及其设备，包括起重机、车辆、电脑系统与软件等资产。巴拿马政府表示，将确保港口持续运作及就业稳定，并安排丹麦航运巨头马士基（A.P. Moller-Maersk）旗下APM Terminals暂时管理码头，直至新合约敲定。

长和表示，强烈反对巴拿马方面的裁定及相应行动，正进行国际仲裁。

巴拿马最高法院于1月30日裁定，长和经营运河两端港口的合同违宪。长和2月4日发表公告，强烈反对有关裁决，表明将启动国际仲裁程序，并保留采取进一步法律行动的权利。

相关新闻：回应巴拿马最高法院裁决 外交部重申：罔顾事实背信弃义

巴拿马最高法院于1月30日裁定，长和经营运河两端港口的合同违宪。长和2月4日发表公告，强烈反对有关裁决，表明将启动国际仲裁程序，并保留采取进一步法律行动的权利。

其后，长和于2月13日表示，已依据投资保护条约通知巴拿马政府，并邀请对方磋商解决方案。同时向有意接管港口的马士基发出通知，警告相关安排将对公司造成损害，并可能引发法律行动，亦提醒第三方勿参与任何不合法行为。

中方表态：坚定维护企业合法权益

在北京，外交部发言人林剑回应事件时重申，中方已多次就巴拿马港口问题表明立场。国务院港澳办早前发文指，巴拿马最高法院裁决罔顾事实、背信弃义，严重损害中国香港企业的合法权益，强调中国政府将坚定维护中国企业的正当权益。

巴拿马港口公司亦发声明，指裁决违反相关法律框架及合约批准程序，有违诚信与契约精神，令人不齿。