据报13岁金主爱已担任导弹局局长并改名「金主惠」 接班人态势更浓烈

即时国际
更新时间：03:34 2026-02-24 HKT
发布时间：03:34 2026-02-24 HKT

北韩领导人金正恩接班问题再掀关注。南韩传媒引述情报单位消息报道，金正恩已安排年仅13岁的女儿出任北韩「导弹总局局长」，并让她实际参与军方决策，为接班铺路。此外，她的真名或已由外界熟知的「金主爱」改为「金主惠」，显示其接班布局进一步明确。

南韩情报：金主爱有权听取将领汇报并下达指示

《朝鲜日报》引述南韩政府高层称，最新情报显示，金正恩有意让女儿提早掌握军权。虽然名义上导弹总局仍由张昌河担任，但金主爱已开始听取军官汇报，甚至作出指示。情报部门认为，这是北韩内部确认其接班人地位的重要阶段。

频现身飞弹试射场合 身份逐步曝光

事实上，金正恩近年多次携女儿出席核武及洲际弹道导弹试射场合。早于2022年11月，她陪同父亲视察「火星-17」洲际弹道导弹发射现场，北韩官方传媒首次公开报道其存在，但仅以「爱女」称呼，未提名字。

「金主爱」一名最早由美国前NBA球星洛文（Dennis Rodman）于2013年访朝后对外披露。其后亦有脱北外交官证实相关说法。不过，南韩情报指，她在被内部确立为接班人后，或已改名为「金主惠」，情况与金正恩当年接班前后改名相似。

金正恩接掌政权前亦曾「改名」

金正恩本人的名字亦是在2010年9月被正式任命为「人民军大将」并确立接班人地位后，才由官方首次公开。此前外界普遍称其为「金正云」。

朝中社报道，在周一（23日）北韩五年一度的劳动党代表大会上，会议一致通过金正恩续任党总书记。决议强调，他已建立革命性武装力量，大幅提升以核武为核心的战争遏制能力，并将公布核武发展下一阶段目标。

分析认为，让金主爱提早涉足导弹与核武体系，象征接班布局与军权紧密相连，亦有助于巩固其未来在军方与党内的权威。

