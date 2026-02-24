爱泼斯坦案｜英警方拘捕文德森 疑泄敏感政府资讯 公职人员行为不当

英国警方周一（23日）拘捕前英国驻美大使、工党重量级人物文德森（Peter Mandelson），指其涉嫌「公职人员行为失当」，案件源于其与美国已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系。

疑15年前将敏感政府资讯交爱泼斯坦 涉「公职人员行为失当」

伦敦警察厅表示，警方在北伦敦一处住所拘捕一名72岁男子，并带返警署问话。警方未有按惯例公布姓名，但英国传媒已确认涉案人士为曼德尔森。

据报，警方正调查文德森是否在约15年前，将敏感、甚至可能影响市场的政府资讯转交爱泼斯坦。案件并不涉及任何性不当行为指控

72岁的文德森去年9月已因与爱泼斯坦的关系，被解除英国驻美大使职务。当时有电邮曝光显示，他在爱泼斯坦2008年因涉及未成年性罪行被定罪后，仍与对方保持友谊。

报道指，上月美国司法部公布的新一批爱泼斯坦文件，揭露文德森于2009年出任政府要职期间，疑曾向爱泼斯坦传递敏感政府消息。英国警方随后展开刑事调查，并搜查文德森位於伦敦及英格兰西部的两处住宅，进一步搜证。

美国司法部释出的文件同时显示，爱泼斯坦在2003至2004年间，分3次将共计7.5万美元（58万港元）的款项汇入与文德森有关的银行帐户。文德森说，他对这几笔汇款毫无印象。

除了金钱瓜葛，司法部文件中有一张未标注日期照片，照片中文德森仅穿T恤与内裤，与身旁一名脸部已被美国当局遮蔽、穿浴袍的女子谈话。他接受BBC访问表示，自己「无法辨认出地点或那名女性，也想不起来当时的情况为何」。

案件仍在调查阶段，文德森暂未被正式起诉。

安德鲁早前被捕 政坛压力持续升温

曼德尔森被捕前四日，英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）亦因与爱泼斯坦的友谊关系，涉嫌类似公职失当行为被捕。安德鲁其后在被扣查超过10小时后获释，案件仍在调查中。