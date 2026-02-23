伊朗局势︱印度强烈呼吁 所有该国公民尽快离开

美国与伊朗之间的紧张局势持续升级，引发区内爆发军事冲突的忧虑。印度政府近日发出紧急旅游建议，强烈呼吁所有身在伊朗的印度公民，利用一切可行的交通工具，尽快离开伊朗。

印度在最新发布的旅游建议中写道：「有鉴于伊朗局势不断变化……我们建议目前在伊朗的公民，包括学生、朝圣者、商务人士、游客，借由包括商业航班在内的一切现有交通工具，尽速离开伊朗。」

《今日印度》报道，即使美伊旨在达成核协议的谈判仍在进行，但外界盛传美国可能随时会对伊朗发动军事攻击。此举相信是印度政府基于对局势的评估，而作出的预防性措施。

印度驻伊朗大使馆亦已敦促所有在伊的印度公民及印度裔人士保持高度警惕，避开示威或抗议活动发生的地区，并与大使馆保持联系。