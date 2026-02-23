荷兰新政府今宣誓就职 38岁叶腾成最年轻兼首位出柜总理

荷兰政坛今日（23日）将迎来历史性一刻，中间派「民六六党」（D66）领袖、年仅38岁的叶腾（Rob Jetten）将宣誓就任新总理，成为荷兰有史以来最年轻，亦是首位公开的同性恋总理。其领导的联合政府，将是一个相对温和、但仍带有右翼色彩的少数派政府。

法新社报道，「民六六党」在去年10月举行的国会提前选举中，以些微优势击败由怀尔德斯（Geert Wilders）领导的极右派自由党（PVV），上演了一场惊奇的逆转胜。

叶腾主张让荷兰重返欧洲核心

「民六六党」其后与中间偏右的基民党（CDA）及自由派的自民党（VVD）组成三党联合政府。整个组阁过程历时117天，较上届政府为快。然而，这个新执政联盟在国会仅掌握66席，距离过半门槛仍欠9席，意味著未来施政将需寻求在野党支持。

在外交政策上，叶腾主张让荷兰重返欧洲核心，并承诺将全力支持乌克兰，以及履行对北约（NATO）的军费支出承诺。

继续打击移民

在内政方面，新政府将延续部分右翼政策，矢言继续打击移民，例如收紧家庭团聚的规定；同时亦主张削减包括失业救济金在内的社会福利，以将资源转移至军事和国防投资。

有政治学者分析，叶腾政府虽然不至于像上届政府般极端右倾，但仍带有「右翼色彩」。由于是少数派政府，未来推动较大的改革法案时，预料将会在国会面临更大挑战，需花费更长时间进行协商。