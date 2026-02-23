俄乌战争︱乌克兰无人机袭空域 莫斯科航班延误中国旅客滞机场逾10小时

受乌克兰无人机侵袭莫斯科空域影响，莫斯科多个航班出现延误，部分中国旅客在莫斯科机场滞留长达10小时以上。多名旅客表示机场内中国乘客众多，不少人急于赶回国上班，情绪焦急。

据内媒《极目新闻》报道，23日凌晨起，多位滞留旅客反映，因公共安全因素，莫斯科谢列梅捷沃机场一度临时关闭，导致航班计划被打乱。网传机场通知显示，南方航空CZ341航班曾备降高尔基机场加油，返程北京的CZ342航班预计延误约6小时，登机时间一度待定。

莫斯科机场多个航班出现延误，部分中国旅客在机场滞留逾10小时。《极目新闻》

坐在椅子上干等

一名搭乘莫斯科飞往北京CZ342航班的黄女士表示，她趁春节假期赴俄旅游，原定于当地时间22日晚上7时起飞的航班延误后，她与朋友在机场已滞留约10小时，期间收到两次延误短信。她形容机场内中国旅客很多，大家疲惫不堪，「躺成一片」，但自己不敢睡，只能坐在椅子上等待，并担心回国后赶不上上班。

另有搭乘东方航空MU592的旅客表示，她在机场滞留近9小时后才登机，延误资讯多次更新令她十分担心；她又称机上乘客多为赶回国上班者。

受乌克兰无人机侵袭莫斯科空域影响，莫斯科多个航班出现延误。（《极目新闻》）

俄罗斯国防部表示，截至当日晚上8时，俄军防空系统已拦截并击落360架乌克兰无人机，其中20余架飞往莫斯科方向。俄国防部同日又指，俄军在过去24小时内对乌克兰军工联合体及军用能源基础设施实施大规模打击，作为对乌方袭击俄民用基础设施的报复。