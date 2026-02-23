伊朗局势︱美知情人士爆料　特朗普或数日内发动「初步打击」

《纽约时报》报道，美国政府内部知情人士称，总统特朗普近日向顾问表示，他倾向在未来数日内对伊朗展开「初步军事打击」，其后在未来数月不排除采取更大规模行动，以迫使伊朗在核问题上作出让步并接受美方条件。

报道引述消息指，目前尚未作出最终决定。知情人士指，特朗普考虑以有限打击方式，向伊朗领导层发出信号，要求伊朗放弃获取制造核武器能力。据称，讨论中的可能目标包括伊朗伊斯兰革命卫队总部、部分核设施以及弹道飞弹相关基础设施等。

相关报道：伊朗局势｜伊媒：一旦开战特朗普家族在中东项目将成攻击目标

白宫上周召开打案方案会议

报道又指出，特朗普对顾问表示，若「针对性」初步打击仍不足以迫使伊朗接受美方要求，他将保留在今年稍后发动更大规模军事打击的可能性，相关选项甚至被描述为可能指向伊朗最高领袖哈梅内伊的政权核心。

报道提到，特朗普已于当地时间2月18日在白宫战情室召开会议讨论对伊朗的打击方案，与会者包括副总统万斯、国务卿鲁比奥、美军参谋长联席会议主席凯恩及中情局局长拉特克利夫等。

白宫方面则拒绝评论决策过程。白宫发言人安娜．凯利（Anna Kelly）表示，媒体可以继续揣测总统想法，但「只有总统自己知道他可能会做什么，或者不会做甚么」。

同时，美方在伊朗周边的军力部署亦受到关注。报道称，美军已在相关海域部署「林肯号」航母打击群，而据报「福特号」航母于22日在意大利以南的地中海航行，军方表示该航母预计不久将抵达靠近以色列的海域。