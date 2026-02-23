意大利首富 | 金莎朱古力大王失宝座 神秘创业家跃登首富

意大利首富宝座换人，金莎朱古力（Ferrero Rocher）母公司、意大利朱古力巨擘费列罗Ferrero第三代接班人乔凡尼费列罗（Giovanni Ferrero）被挤下蝉联4年的首富宝座，由作风低调神秘的软件金融公司ION Group 创办人皮格纳塔洛（Andrea Pignataro）取代。

福布斯（Forbes）公布的最新财富排行榜，令许多意大利媒体跌破眼镜，因为相较拥有金莎、健达（Kinder）、Nutella及家乐氏等知名产品的乔凡尼费列罗，新任首富皮格纳塔洛超级低调，在新闻界几乎「默默无名」。

作风低调神秘的软件金融公司ION Group创办人皮格纳塔洛，成为意大利新首富。YouTube

金莎家族第3代接班人跌落神坛

根据福布斯调查，皮格纳塔洛目前净资产高达428亿美元（约3335亿港元），比前任意大利首富乔凡尼费列罗多出5亿美元（约39亿港元）。乔凡尼费列罗先前连续4年蝉联意国首富。

皮格纳塔洛1970年出生于意大利中部城市博洛尼亚（Bologna），他除了创办ION集团，还在加勒比海圣文森及格林纳丁斯（St. Vincent and the Grenadines）拥有大片土地，盖豪华酒店与别墅。

新首富「默默无名」

皮格纳塔洛相当低调，鲜少公开露面或发布照片，其公司资讯也很少登上新闻版面。在他成为意国最新首富之后，意大利各家媒体开始挖掘这位神秘富豪的背景。

他有傲人的学经历，在博洛尼亚大学经济系毕业后，前往伦敦帝国学院攻读数学博士。1994年，他曾在当时很重要的所罗门兄弟投资公司（Salomon Brothers）担任交易员，该公司后来并入花旗集团。

获形容数字天才 记忆力超强

皮格纳塔洛被意大利媒体描述为一位数字天才，据说他的记忆力超强，甚至在一次考试中令知名经济学家贾瓦齐（Francesco Giavazzi）都惊叹不已。

皮格纳塔洛近年在意大利大量投资，包括收购知名商业资讯公司Cerved，以及收购为银行提供资讯服务的Cedacri公司，他也投资多家银行，并在2024年收购了前身是倍耐力房地产公司的Prelios，扩展业务领域。

至于ION成立于1999年，是一家提供金融科技、资讯与资料服务的企业，客户包括多国政府、约全球30%的中央银行，以及一些世界领导品牌，例如亚马逊（Amazon）、微软和宝洁（P&G）。

