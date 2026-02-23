冬季风暴袭美 | 多州进紧急状态 近2万航班取消或延误 纽约下达交通禁令

美国东北部正迎来近10年最强烈冬季风暴，估计全美超过5400万人受影响，纽约州、新泽西州、康涅狄格州、麻省、特拉华州及罗德岛州已相继宣布进入紧急状态。受此影响，全美周日（22日）已有超过3500架次航班取消、1万5247航班延误，纽约市更下达严格交通禁令，街道、公路、桥梁封闭，学校停课，借此应对紧急情况。

这场东北风暴来势汹汹，预计将带来降雪、强风等，约3500万人处于暴风雪警报范围，另有1900万人受冬季风暴警报影响，涵盖范围从中央阿帕拉契山脉延伸至缅因州沿海地区，加拿大新斯科舍东岸同样严阵以待。

相关新闻：

美国东岸面临超级风暴袭击 纽约市长呼啸民众留家

暴风雪已将能见度降至极低程度。美联社

纽约市面一片白茫茫。美联社

纽约市降雪量料达71厘米。美联社

百老汇周日晚取消演出。法新社

逾5400万人受影响

气象专家斯内尔表示，尽管常遇到这类带来暴雪和强烈冲击的东北风暴，「但要在美国这么稠密的人口区、这么广大的范围内，看到如此规模的暴风雪，已经好几年没见过」。

根据航班追踪网站FlightAware数据，美国周日已有逾3500架航班取消，另有超过1.5万航班延误。其中，航班取消数量最多的是纽约甘迺迪机场、拉瓜迪亚机场与纽瓦克机场。

纽约联合国总部关闭 百老汇演出取消

纽约市长马姆达尼周日宣布纽约市进入紧急状态，并自当晚间9时起至23日中午实施交通禁令，全市街道禁止非必要车辆通行，范围除了汽车、卡车，也涵盖单车与滑板车，街道、桥梁、高速公路关闭，学校也同步停课。

纽约多家大型企业已要求员工在家工作，联合国也宣布曼哈顿总部周一关闭，安理会会议将被迫延期。纽约百老汇演出节目周日晚亦全告取消。

料降雪量达71厘米

这也是纽约市相隔9年再次发布暴风雪警报，预计气温降至摄氏零下6度，官方呼吁民众留在家中，避免非必要外出以策安全。暴风雪已将纽约市能见度降至极低程度，从邻近的布鲁克林区几乎看不到华尔街摩天大楼。纽约部分地区降雪量恐达约71厘米，风速预计可达每小时约88公里。

纽约州长霍楚尔同样宣布全州进入紧急状态，称纽约市、长岛与下哈德逊河谷正处于风暴中心，已动员约100名国民警卫队成员。

多州暂停公共交通服务

除了纽约官方采取应对行动，多州政府纷纷采取铁腕手段防灾。新泽西州州长谢里尔宣布进入紧急状态，暂停全州巴士与轻轨等交通服务，鼓励居民留在家中，并指这可能是自1996年以来遇过最严重的风暴。康涅狄格州同样进入紧急状态，自周日禁止商用车辆在高速公路上行驶。

麻省、特拉华州及罗德岛州也宣布紧急状态应对风暴来袭，宾州州长夏皮罗则是签署灾难声明，确保救灾资源到位。