移植心脏误用干冰冷藏冻坏  意2岁童苦撑2个月死亡震动全国

意大利一宗疑涉医疗疏忽的心脏移植悲剧，引发全国震动。年仅2岁的男童多梅尼科（Domenico）去年底在拿坡里接受心脏移植，惟捐赠心脏在长途运送期间疑因直接接触干冰而严重受损，术后情况持续恶化，依赖维生系统近两个月后，于周六（21日）上午不治。检方已将6名涉及运送及医疗程序的医护人员列入调查名单。

总理致哀 涉事6医护被查

据英国广播公司和路透社报道，多梅尼科去年12月底在拿坡里莫纳尔迪医院（Monaldi Hospital）接受移植手术，该颗心脏由北部波札诺（Bolzano）运往南部拿坡里，行程长达约800公里。可惜，在长达八小时的运输过程中，心脏被错误地用干冰而非普通冰块盛载，导致温度骤降，造成大面积组织损伤。

更离谱的是，运送过程中竟未配置温度计，导致医疗团队无法第一时间察觉器官处于超低温的毁灭性状态。

尽管多梅尼科在术后靠著生命维持系统支撑了近2个月，但小儿科专家小组日前评估认为，其身体状况已无法负荷第二次移植手术，且长期依赖体外维生设备已导致其肺、肝、肾功能受损，最终未能挽回生命。院方形容，男童当日上午出现「突发且不可逆转的恶化」。

母亲梅科里诺（Patrizia Mercolino）曾为儿子奔走求助，甚至向教宗祈求祝福。噩耗传出后，她悲痛表示将以儿子名义成立基金会，协助因医疗事故受害的家庭及等待器官移植的儿童。

事件曝光后引起社会公愤。意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台发文致哀，承诺有关部门将彻查事件，给公众一个交代。卫生部长斯基拉奇（Orazio Schillaci）亦强调，必须厘清事故如何发生，确保医疗系统安全与透明。

目前检方已对涉事的六名医护人员展开正式调查。