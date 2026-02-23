加国校园枪手曾与ChatGPT谈枪械暴力场景 OpenAI只封帐号无报警

加拿大卑诗省图布勒岭（Tumbler Ridge）本月发生震惊全国的校园枪击案，造成包括枪手在内9人死亡、27人受伤。《华尔街日报》近日披露，18岁跨性别疑犯Jesse Van Rootselaar在案发前数月，曾多次透过聊天机械人ChatGPT描述枪械暴力情景，其帐户其后被开发商OpenAI封锁，但公司最终未有报警。

去年连日谈及枪械暴力 触发自动审查系统

报道指出，范鲁特塞拉尔于去年6月连续多日与ChatGPT对话，内容涉及枪械及暴力场景，相关互动被OpenAI的自动监察系统标记为可疑。多名员工对内容感到忧虑，约10多名员工曾就事件展开内部讨论，部分人认为其言论或反映潜在暴力风险，并建议向加拿大执法部门通报。

惟经高层评估后，公司认为当时情况尚未构成「逼在眉睫风险」，未达需主动报警的标准，最终决定仅封锁其帐户。

未达「逼在眉睫风险」门槛 OpenAI事后主动联络警方

OpenAI发言人表示，公司当时已采取行动限制帐户使用，但基于现有资讯，未认为有即时危险迫在眉睫，因此未向警方通报。不过在本月10日枪击案发生后，公司已主动与加拿大警方接触，配合调查。

事件再度凸显科技业界对人工智能平台监管责任的矛盾：如何在保障用户私隐与维护公共安全之间取得平衡，成为聊天机械人发展面对的重大课题。