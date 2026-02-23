阿拉斯加外海6.3级地震
更新时间：13:32 2026-02-23 HKT
发布时间：13:32 2026-02-23 HKT
发布时间：13:32 2026-02-23 HKT
路透社报道，本港时间今日（23日）下午1时11分，美国地质调查局（USGS）地震信息网公布，美国阿拉斯加尼科尔斯基（Nikolski）发生6.3级地震，暂未有伤亡报告。
沙巴7.1级地震未发海啸警报
今日凌晨0时57分，美国地质调查局亦发出报告，马来西亚沙巴哥打贝卢（Kota Belud）西北约55公里海域录得7.1级地震，震源深度约620公里。
德国地球科学研究中心（GFZ）则表示，震中位于婆罗洲岛北部沿海一带，震源深度约633公里，并将震级由最初的7.1级下修至6.8级。
由于属深源地震，美国国家海啸中心指出，今次地震毋须发出海啸警报。
最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
6小时前
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT