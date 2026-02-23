Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿拉斯加外海6.3级地震

更新时间：13:32 2026-02-23 HKT
发布时间：13:32 2026-02-23 HKT

路透社报道，本港时间今日（23日）下午1时11分，美国地质调查局（USGS）地震信息网公布，美国阿拉斯加尼科尔斯基（Nikolski）发生6.3级地震，暂未有伤亡报告。

沙巴7.1级地震未发海啸警报

今日凌晨0时57分，美国地质调查局亦发出报告，马来西亚沙巴哥打贝卢（Kota Belud）西北约55公里海域录得7.1级地震，震源深度约620公里。

德国地球科学研究中心（GFZ）则表示，震中位于婆罗洲岛北部沿海一带，震源深度约633公里，并将震级由最初的7.1级下修至6.8级。

由于属深源地震，美国国家海啸中心指出，今次地震毋须发出海啸警报。

 

