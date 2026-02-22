AI人工智能︱日本调查：创意界九成人认饭碗受威胁 资深作曲家收入锐减约4成
生成式人工智能（AI）的浪潮正冲击全球创意产业。日本一项最新调查显示，有近九成动漫、电影及音乐界的创作者，认为AI对他们的行业构成严重威胁，担心饭碗不保。随著大型企业引进AI技术，已有创作者因此被裁员，收入大减，更引发了业界对未来人才「后继无人」的深切隐忧。
日本自由职业联盟去年针对逾2.5万名文化艺术工作者进行调查，结果发现，有近九成受访者认为AI构成威胁。尽管AI在日本创意产业的应用仅约一年半，但已有12%的受访者明确表示自己的收入因此减少。
有报道更揭示，大型出版社及动漫公司正因引进AI而边缘化人类创作者。一名被裁员的动漫绘图师坦言，事件令他患上严重抑郁症，并感觉「作为创作人的意义被否定」。
在音乐界，AI的冲击尤为直接。有配乐公司在引进AI自动配乐后，已裁减十多名作曲家。一名有30年经验的作曲家表示收入已锐减约40%。
调查同时反映创作者对AI的普遍抗拒，有高达62.9%的人表示「不打算使用AI」。有音乐老师忧虑，在AI可轻易创作音乐的时代，学习创作的学生正在减少，最终可能导致音乐的价值被贬损，行业出现「后继无人」的危机。
