爱泼斯坦案︱安德鲁搬离皇家住所细节 曾用母亲作「挡箭牌」：我是女王次子

英国王室再爆丑闻风波，英皇弟弟、前王子安德鲁被指牵美国富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，日前被捕。英国传媒报道，安德鲁早前被要求搬离皇家住所时，一度情绪激动，多次叫喊「我是女王次子，你们不能这样对我」

英国《太阳报》、《每日邮报》昨日（21日）引述一名王室内部人士透露，安德鲁在被要求迁出其居住了超过20年的皇家住所时，表现得「傲慢且脱离现实」。消息人士称：「他竟然援引女王之名为自己开脱，此举非常荒谬，到现在都没人知道他是否真正意识到自己处境之严峻。」

另一名知情人士亦证实，要求安德鲁搬迁的谈判气氛非常紧张，安德鲁已明确表示他「不愿离开」。

安德鲁被指与已故美国富商淫媒爱泼斯坦存在千丝万缕关系。他早前被指控曾在爱泼斯坦的豪宅内，与未成年女性发生性关系。尽管安德鲁一直否认指控，并自称早已与爱泼斯坦划清界线，但丑闻已对英国王室的声誉造成持续性的严重损害。

安德鲁早前已被国王查理斯三世剥夺尊号、头衔和荣誉，并于今年2月搬离居住逾20年的王室住所。上周四（19日），安德鲁更因涉嫌在担任公职期间行为不端，而被警方正式逮捕。在被拘留约11个小时后，他才获准保释。