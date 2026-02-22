Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案︱安德鲁搬离皇家住所细节 曾用母亲作「挡箭牌」：我是女王次子

即时国际
更新时间：15:55 2026-02-22 HKT
发布时间：15:55 2026-02-22 HKT

英国王室再爆丑闻风波，英皇弟弟、前王子安德鲁被指牵美国富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，日前被捕。英国传媒报道，安德鲁早前被要求搬离皇家住所时，一度情绪激动，多次叫喊「我是女王次子，你们不能这样对我」

相关新闻：爱泼斯坦案｜英媒：安德鲁最重可判终身监禁  惟起诉须符四条件

英国《太阳报》、《每日邮报》昨日（21日）引述一名王室内部人士透露，安德鲁在被要求迁出其居住了超过20年的皇家住所时，表现得「傲慢且脱离现实」。消息人士称：「他竟然援引女王之名为自己开脱，此举非常荒谬，到现在都没人知道他是否真正意识到自己处境之严峻。」

另一名知情人士亦证实，要求安德鲁搬迁的谈判气氛非常紧张，安德鲁已明确表示他「不愿离开」。

相关新闻：爱泼斯坦案｜前王子安德鲁涉公职人员行为不当 66岁生日当天被捕

安德鲁被指与已故美国富商淫媒爱泼斯坦存在千丝万缕关系。他早前被指控曾在爱泼斯坦的豪宅内，与未成年女性发生性关系。尽管安德鲁一直否认指控，并自称早已与爱泼斯坦划清界线，但丑闻已对英国王室的声誉造成持续性的严重损害。

相关新闻：爱泼斯坦案｜安德鲁遭第二名女子指控性侵  深夜迁出皇家别墅

安德鲁早前已被国王查理斯三世剥夺尊号、头衔和荣誉，并于今年2月搬离居住逾20年的王室住所。上周四（19日），安德鲁更因涉嫌在担任公职期间行为不端，而被警方正式逮捕。在被拘留约11个小时后，他才获准保释。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
23小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
6小时前
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
01:54
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
社会
7小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
21小时前
《流行都市》CP受访场面尴尬 安德尊狙击女主持「你有问题」 与宋芝龄情侣装贺年嬲爆爆？
《流行都市》CP受访场面尴尬 安德尊狙击女主持「你有问题」 与宋芝龄情侣装贺年嬲爆爆？
影视圈
6小时前
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
5小时前
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩单杠「上吊」 厚颜大妈无视街坊当面怒斥 3句恶言驳嘴辣㷫网民｜Juicy叮
时事热话
3小时前