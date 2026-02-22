泰清迈两动物园爆犬瘟热 12日死72只老虎

泰国清迈爆发犬瘟热病毒疫症，当地两间虎园在12日内已有72只老虎死亡，当局正加紧调查及管控疫情。

近亲繁殖免疫力较差

据清迈媒体报道，当地湄林县的虎王国园区及湄登县另二间虎园，自2月8日至2月19日期间，共有72只老虎死亡，其中湄登园区占51只。湄林园区已宣布暂时关闭14天。其余存活老虎已被转移至湄登县一处护理中心隔离观察与治疗。



截至目前，清迈两处园区孟加拉虎存栏情况分别为清迈湄林园区44只、湄登园区130只。

泰国畜牧发展厅指，在死亡的老虎样本中检测出犬瘟热病毒（CDV）及支原体，未检出甲型流感病毒基因。

当局指，犬瘟热可影响动物的呼吸系统与消化系统，部分病例可能进一步侵袭神经系统，但该病毒不属于人畜共通传染病，公众无需担心传染给人类。

畜牧发展厅厅长颂川表示，已下令实施严格防疫措施，包括对园区进行全面清洁与消毒，将病虎与其他老虎隔离，并准备为存活老虎接种疫苗，以降低进一步扩散风险。

调查人员同时指出，圈养环境可能存在近亲繁殖问题，导致免疫力下降、易受感染。此外，老虎的天性使早期症状不易察觉，往往在病情严重时才显现明显征兆。