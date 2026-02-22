Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿耳忒弥斯2号 | 氦气流量中断故障需进行维修 原定3月6日发射将延迟

即时国际
更新时间：07:38 2026-02-22 HKT
发布时间：07:38 2026-02-22 HKT

美国太空总署（NASA）周六（2月22日）宣布，「阿耳忒弥斯2号（Artemis II）」火箭上级阶段出现液态氦流入中断的新问题，导致原定3月6日发射计划「几乎确定」延迟。火箭需从发射台完全撤回车辆组装大楼（Vehicle Assembly Building）进行维修。

3月发射窗口已排除在外

NASA署长艾萨克曼（Jared Isaacman）在社交媒体帖文表示火箭将从发射台上移除，送回组装大楼进行维修。「我们将开始撤回准备，这意味著3月发射窗口已排除在外。」他表示，工程师周五晚至周六凌晨发现太空发射系统（SLS）火箭上级阶段氦气流量中断，而「氦气流入是发射必需条件」。

火箭需从发射台完全撤回车辆组装大楼进行维修。路透社
火箭需从发射台完全撤回车辆组装大楼进行维修。路透社

艾萨克曼指出，此问题与前月阿耳忒弥斯1号曾出现的氦气故障是否相同仍未确定。阿耳忒弥斯2号已多次延期，上次主要因首次「湿式彩排」失败。但仅数日前完成的第二次彩排成功，让NASA一度信心满满推进3月6日发射，仅一天后即爆出新故障。

相关新闻：阿耳忒弥斯2号 | 载4名太空人绕月 定3月6日发射

「阿耳忒弥斯2号」为载人环月任务，四名太空人——克里斯蒂娜·科赫（Christina Koch）、里德·怀斯曼（Reid Wiseman）、维克多·格洛弗（Victor Glover）及加拿大太空人杰里米·汉森（Jeremy Hansen）——将进行为期10天的环月飞行，观察月球背面，并执行关键测试，为预计2028年实现人类重返月球表面的阿耳忒弥斯3号铺路。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
14小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
21小时前
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
12小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
20小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
20小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
15小时前
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
影视圈
9小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
2026-02-20 19:07 HKT