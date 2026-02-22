阿耳忒弥斯2号 | 氦气流量中断故障需进行维修 原定3月6日发射将延迟

美国太空总署（NASA）周六（2月22日）宣布，「阿耳忒弥斯2号（Artemis II）」火箭上级阶段出现液态氦流入中断的新问题，导致原定3月6日发射计划「几乎确定」延迟。火箭需从发射台完全撤回车辆组装大楼（Vehicle Assembly Building）进行维修。

3月发射窗口已排除在外

NASA署长艾萨克曼（Jared Isaacman）在社交媒体帖文表示火箭将从发射台上移除，送回组装大楼进行维修。「我们将开始撤回准备，这意味著3月发射窗口已排除在外。」他表示，工程师周五晚至周六凌晨发现太空发射系统（SLS）火箭上级阶段氦气流量中断，而「氦气流入是发射必需条件」。

火箭需从发射台完全撤回车辆组装大楼进行维修。路透社

艾萨克曼指出，此问题与前月阿耳忒弥斯1号曾出现的氦气故障是否相同仍未确定。阿耳忒弥斯2号已多次延期，上次主要因首次「湿式彩排」失败。但仅数日前完成的第二次彩排成功，让NASA一度信心满满推进3月6日发射，仅一天后即爆出新故障。

相关新闻：阿耳忒弥斯2号 | 载4名太空人绕月 定3月6日发射

「阿耳忒弥斯2号」为载人环月任务，四名太空人——克里斯蒂娜·科赫（Christina Koch）、里德·怀斯曼（Reid Wiseman）、维克多·格洛弗（Victor Glover）及加拿大太空人杰里米·汉森（Jeremy Hansen）——将进行为期10天的环月飞行，观察月球背面，并执行关键测试，为预计2028年实现人类重返月球表面的阿耳忒弥斯3号铺路。