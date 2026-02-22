Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗学生新学期开学即爆发抗议 与亲政府团体爆发冲突

路透社引逋伊朗传媒及社交媒体帖文报导，伊朗多所大学于周六（21日）新学期开学当天爆发学生抗议活动，部分示威者与亲政府团体发生冲突。

高呼哈梅内伊为「凶残领袖」

抗议活动适逢伊朗传统上在40天后举行的悼念仪式，悼念上个月反政府示威活动中被安全部队杀害的示威者。一段据称来自德黑兰沙里夫科技大学（Sharif University of Technology）的影片显示，示威者列队游行，高呼最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）为「凶残领袖」，并呼吁流亡海外的巴列维王朝末代皇储巴列维（Reza Pahlavi）复辟为新君主。

伊朗官方或亲官方媒体如SNN发布影片显示冲突场面，指示威者在伊朗顶尖工程大学向志愿学生巴斯基民兵（Basij）投掷石块，导致部分巴斯基成员受伤。巴斯基民兵常协助安全部队镇压抗议。

伊朗学生新学期开学即爆发抗议 与亲政府团体爆发冲突。路透社资料图片
根据人权组织HAALVSH发布的影片显示，德黑兰的贝赫什蒂大学（Beheshti University）及阿米尔卡比尔大学（Amir Kabir University），以及东北部马什哈德大学（Mashhad University）亦有抗议活动。

在西部阿卜达南镇（Abdanan），示威者在一名活跃教师被捕后，高呼「哈梅内伊去死」及「独裁者去死」。

伊朗当局上月对全国反政府示威发动严厉镇压，导致数千人死亡，数以万计被捕。

