巴基斯坦反恐行动两军人殉职 五塔利班武装分子被击毙

巴基斯坦军方周六（21日）在开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）班努区（Bannu）进行情报主导行动时，成功挫败一宗自杀式汽车炸弹袭击，惟行动中两名军人殉职，包括一名中校；五名隶属被禁组织「巴基斯坦塔利班运动」的武装分子被击毙。

据军方媒体机构三军公共关系部（ISPR）称，行动针对情报显示武装分子在当地的活动，包括一名携带爆炸物的自杀式汽车炸弹手。安全部队及时拦截该辆炸弹车，阻止其在班努市中心引爆，从而避免针对平民或执法人员的「重大灾难」。

行动中，部队发现武装分子并展开激烈交火，五名武装分子被击毙。武装分子随后将炸弹车撞向车队领头车辆，引发爆炸，导致一名43岁中校及28岁士兵殉职。

军方强调，安全部队迅速反应及拦截，大大限制平民伤亡，避免了更大规模的城市袭击。

巴基斯坦塔利班尚未立即宣布对这起事件负责，但当局透过行动情报证实了该组织的参与。