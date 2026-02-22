Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦反恐行动两军人殉职 五塔利班武装分子被击毙

即时国际
更新时间：02:33 2026-02-22 HKT
发布时间：02:33 2026-02-22 HKT

巴基斯坦军方周六（21日）在开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）班努区（Bannu）进行情报主导行动时，成功挫败一宗自杀式汽车炸弹袭击，惟行动中两名军人殉职，包括一名中校；五名隶属被禁组织「巴基斯坦塔利班运动」的武装分子被击毙。

据军方媒体机构三军公共关系部（ISPR）称，行动针对情报显示武装分子在当地的活动，包括一名携带爆炸物的自杀式汽车炸弹手。安全部队及时拦截该辆炸弹车，阻止其在班努市中心引爆，从而避免针对平民或执法人员的「重大灾难」。

行动中，部队发现武装分子并展开激烈交火，五名武装分子被击毙。武装分子随后将炸弹车撞向车队领头车辆，引发爆炸，导致一名43岁中校及28岁士兵殉职。

军方强调，安全部队迅速反应及拦截，大大限制平民伤亡，避免了更大规模的城市袭击。

巴基斯坦塔利班尚未立即宣布对这起事件负责，但当局透过行动情报证实了该组织的参与。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
10小时前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
17小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
17小时前
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
8小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
8小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
16小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
11小时前
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
10小时前
80岁李家鼎憔悴暴瘦惹网民心痛：希望你休息 细节证宝刀未老 曾自爆受两病痛折磨体重暴跌
80岁李家鼎憔悴暴瘦惹网民心痛：希望你休息 细节证宝刀未老 曾自爆受两病痛折磨体重暴跌
影视圈
9小时前