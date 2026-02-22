回应美最高法院裁决 特朗普对全球关税提高至15%

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：00:43 2026-02-22 HKT
发布时间：00:43 2026-02-22 HKT

美国总统特朗普周六（21日）在旗下社交平Truth Social宣布，将对所有国家进口美国货品征收的临时关税由10%上调至15%。此举紧接最高法院周五裁定其原有「紧急经济法」关税计划违宪仅一天。

特朗普周五愤怒回应法院裁决，下令对所有进口货品加征10%关税，作为替代方案。周六他改口加码至15%，称这是法律允许的最高水平，且经测试合法。他在帖文中猛批法院裁决「荒谑、写得极差、极度反美国」，指许多国家数十年来「剥削」美国，无人报复「直到我出现」。

根据1974年《贸易法》第122条，总统可对进口征收最高15%临时关税，为期150天，以应对严重国际收支失衡问题，之后须获国会批准延续。特朗普表示，在此期间，其政府将制定新的「合法许可」关税方案，继续「让美国再次伟大——比以往任何时候都更伟大！！！」。

新关税预计周二（2月24日）生效，但仅可维持约五个月，之后需向国会寻求批准方可延续。

