研究揭免疫系统男女大不同　女性慢性疼痛更剧烈

所有曾因病痛求医，却只换来一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，今天公布的新研究为她们平反。

法新社报道，发表于期刊《科学免疫学》（Science Immunology）的研究指出，女性感受到的慢性疼痛确实比男性更剧烈，而这种现象可从免疫系统的生物学差异加以解释。

研究主要作者洛梅特（Geoffroy Laumet）告诉法新社：「在临床实务中，女性的疼痛长期被忽视，因为人们总认为那更多是心理因素，或是因为女性较为软弱或情绪化。」

「但这项研究证明，这种差异是真实存在的……它并非社会建构的产物，而是有实实在在的生物学机制支撑。」

当神经元对刺激产生反应时，疼痛便随之而来：例如踢到脚趾，或是走路绊倒、磕破了膝盖。

但洛梅特指出，慢性疼痛在只有轻微刺激甚至毫无刺激的情况下仍会持续，且高达60%至70%的患者为女性。

任职于密西根州立大学（Michigan State University）的科学家洛梅特表示，他的团队致力于探索受荷尔蒙调节的免疫细胞（即单核球），究竟如何影响疼痛的缓解过程。

研究人员发现，这些单核球在与负责感知疼痛的神经元沟通中扮演关键角色，并会透过产生抗发炎因子介白素-10（IL-10），进而抑制这些疼痛感知神经元。

他们的研究最初并非旨在探索性别差异，但数据结果显而易见：雌鼠的疼痛缓解所需时间较长，而且产生介白素-10的单核球在雌鼠体内活性较低。

根据这项研究，这些单核球在雄鼠体内活性较高，这与雄性体内较高浓度的睪固酮等性荷尔蒙密切相关。

洛梅特希望这项新研究能为改善疼痛治疗开启新大门。他表示，长远来看，研究可以深入探讨如何刺激单核球并提升介白素-10的产量，借此「增强人体缓解疼痛的能力」。

而就短期而言，他认为外用睪固酮具有成为可行方案的潜力，能有效缓解局部疼痛折磨。

