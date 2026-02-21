美最高院裁定特朗普关税无效　专家：短期难解经济压力

虽然美国最高法院今天裁定总统特朗普实施的全球关税无效，对他将贸易关税作为经济武器的策略造成明显挫败，但分析人士表示，此举短期内难以缓解全球经济压力。

路透社报道，相反地，分析师预期这将引发另一波压抑经济活动的混乱；且几乎可以确定的是，特朗普将会寻求其他手段，来取代目前这批被判无效的全球关税措施。

相关新闻：最高法院大法官裁定关税无效 特朗普怒斥蠢人、走狗 指受外国利益左右

在此同时，一连串不确定因素仍存在，包括特朗普将寻求征收哪些新关税、被撤销的税款是否需退还，以及与美国签订协议以减轻关税影响的地区，相关协定是否会面临重新审查。

对此裁决作出回应时，特朗普宣布将对全球征收10%关税，为期150天，并承认目前尚不清楚是否会退还先前课征的税款，也不确定退款时间。

相关新闻：美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元

欧盟重要智库欧洲政策中心（European Policy Centre）分析师福克曼（Varg Folkman）表示：「总体而言，我认为这将使全球贸易进入高度不确定的新时期，因为每个人都在试图搞清楚美国未来的关税政策将会如何。到头来，情况看起来还是会大同小异。」

荷商安智银行（ING Bank）的经济学家也表示：「鹰架虽已拆除，但建筑仍在施工中。无论今天的裁决如何，关税仍将持续存在。」

相关新闻：特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家

今天裁决仅涉及特朗普根据「国际紧急经济权力法」（IEEPA）所征收的关税，该法原意是针对国家紧急状态而设。到目前为止，据估计这些关税已带来超过1750亿美元（约港币13650亿元）的收入。

据贸易政策监测机构全球贸易预警组织（Global Trade Alert）估算，单就这项裁决而言，让美国的贸易加权平均关税几乎腰斩，从15.4%降至8.3%。

针对目前承受美国重税的国家，判决带来的影响将更加剧烈。对中国、巴西与印度而言，这将意味著关税降幅将达双位数百分点，但依旧处于高位。