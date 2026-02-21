大谷翔平晋升童书作家 为爱犬Dekopin推出绘本

美职棒大联盟洛杉矶道奇队日籍球星大谷翔平亲自创作、描写与爱犬Dekopin生活的绘本《Dekopin特别的一天》（Dekopin's Special Day），周五（20日）正式出版，售价为1980日圆（99港元）。这是大谷亲自参与创作的首个绘本，表示很高兴能通过故事表达Dekopin之所以很特别的理由，希望这本绘本能为孩子们带来喜悦。

盼为孩子们带来喜悦

《Decopin特别的一天》是大谷与美国作家布兰克（Michael Blank）共同创作，插画则由Fanny Lim担纲。出版社Poplar同时公开了故事大纲：背景设定在开幕战的开球仪式，描述Decopin为了将大谷遗忘在家中的心爱「幸运球」送到球场，展开一场充满奋斗与冒险的故事历程。

这本书的目标读者为3至7岁的孩童与其家庭。出版社首度公开部分内页，并公开书摘写道：「这是一本充满Decopin各种可爱表情的疗愈绘本。」

收益捐助动物保护组织

出版社Poplar将把该绘本的部分收益捐赠给动物保护组织。大谷也表示将把绘本的全部收益捐给慈善组织，并写道：「希望这个绘本能给孩子们带来快乐。此外，希望通过支持动物保护组织，让更多的狗狗找到爱它们的家庭。」

大谷表示：「Dekopin在我身边陪伴我度过了许多珍贵的重要时刻。能透过这次的故事，传达Dekopin为何如此特别，让我感到非常开心。」

IG分享与爱犬互动

大谷之前在Instagram贴出照片，只见爱犬开心地坐在草地上，身旁则放著1本绘本，封面是大谷和爱犬互动的插画。

这本绘本推出的消息一曝光，就连职棒大联盟（MLB）都在官方X平台分享资讯，并表示「大谷出版1本关于Dekopin拯救开幕日的书」，甚至将这则文章置顶，可见MLB官方非常重视大谷和Dekopin的商业价值。