美军东太平洋袭疑似运毒船 再击毙3人 累计148死

即时国际
更新时间：13:09 2026-02-21 HKT
发布时间：13:09 2026-02-21 HKT

美国军方公布，美军周五（20）在东太平洋对一艘涉嫌运毒的船只发动攻击，造成3人死亡。美国自去年9月初起开始锁定涉嫌走私毒品的船只，至今累计已造成148人死亡，并摧毁数十艘船只。

美军南方司令部在社交平台X发文说，南方之矛联合特遣队在一条疑似毒品贩运路线上，对一艘由被认定为恐怖组织操控的船只发动致命攻击，行动中击毙3名男性毒品恐怖分子。

南方司令部公开空袭的黑白影片，显示一艘船在被炸毁并被火焰吞噬的空拍画面。法新社
南方司令部公开空袭的黑白影片，显示一艘船在被炸毁并被火焰吞噬的空拍画面。法新社

炸船影片曝光

该贴文附有空袭的黑白影片，显示一艘船在被炸毁并被火焰吞噬前的空拍画面。

总统特朗普表示，美国正与拉丁美洲的贩毒集团处于武装冲突状态，并将这些攻击合理化为遏止毒品流通的必要升级行动。但他的政府几乎没有提供证据来支持其杀害毒品恐怖分子的说法。

