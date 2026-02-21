Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智利天然气车翻侧 火焰吞公路最少4死︱有片

即时国际
更新时间：12:48 2026-02-21 HKT
发布时间：12:48 2026-02-21 HKT

智利19日发生天然气运载车翻侧爆炸事故，已导致4人死亡，17受伤，当中有人危殆。

据网上流传的事发时影片，事故地点为智利首都圣地牙哥一条高速公路，一辆天气然运载车翻侧，气体迅速向外扩张，覆盖数十米范围，最后发生爆炸，火焰「淹没」整条公路。

当地警方指，事故已令4人死亡，另有17人受伤，其中包含一名全身烧伤、性命垂危的伤患。他指出，事故原因为卡车司机失去控制后发生撞击，且当局证实该名卡车司机已在事故中丧生。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
21小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
3小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
3小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
4小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
18小时前
33岁女子被遗弃-17度极寒山峰冻死 落山求救男友被判过失杀人罪成
即时国际
7小时前
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
商业创科
7小时前