智利天然气车翻侧 火焰吞公路最少4死︱有片

智利19日发生天然气运载车翻侧爆炸事故，已导致4人死亡，17受伤，当中有人危殆。

据网上流传的事发时影片，事故地点为智利首都圣地牙哥一条高速公路，一辆天气然运载车翻侧，气体迅速向外扩张，覆盖数十米范围，最后发生爆炸，火焰「淹没」整条公路。

当地警方指，事故已令4人死亡，另有17人受伤，其中包含一名全身烧伤、性命垂危的伤患。他指出，事故原因为卡车司机失去控制后发生撞击，且当局证实该名卡车司机已在事故中丧生。