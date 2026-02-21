阿耳忒弥斯2号 | 载4名太空人绕月 定3月6日发射

美国太空总署宣布，「阿耳忒弥斯2号」（Artemis II）载人绕月任务最快3月6日从佛罗里达甘迺迪太空中心发射升空。「阿耳忒弥斯2号」已完成近50小时的最终演练，为火箭加注约73万加仑推进剂，期间未有像2月初的演练般出现液态氢燃料泄漏。

太空总署指，4名执行绕月任务的太空人，包括3名美国人和1名加拿大，周五（20）晚在德州休斯敦进行为期两周的升空前隔离检疫。

矗立在发射台上的98米高火箭。法新社

火箭的RS-25引擎。法新社

「阿耳忒弥斯2号」（Artemis II）载人绕月任务最快3月6日发射。法新社

美国太空总署举行记者会，宣布载人绕月任务最快3月6日从佛罗里达甘迺迪太空中心发射升空。法新社

坐太空船绕月飞行

「阿耳忒弥斯2号」若顺利发射升空，太空人会乘坐火箭顶部搭载的猎户座太空船进行绕月飞行，为之后的载人登月任务铺路。

不过太空总署同时提醒，剩余任务准备工作仍可能导致发射时间推迟。

在2月19日，太空总署演练为「阿耳忒弥斯2号」载人绕月飞行任务的新一代登月火箭「太空发射系统」加注燃料。

发射团队向矗立在发射台上的这枚98米高火箭加注了73万加仑低温储存的推进剂，包括液态氢和液态氧。

为太空人登月铺路

发射团队选定模拟发射时间，演习点火倒计时，倒计时按计划在点火前半分钟停下，期间没有报告明显泄漏；然后将时钟倒回，团队重新演练最后10分钟流程。太空总署于当天深夜宣布测试完成。

「阿耳忒弥斯2号」载人绕月飞行任务使用的「猎户座」飞船和登月火箭均是首次执行载人任务。任务完成后，太空总署将推进让美国太空人重返月球的「阿耳忒弥斯3号」载人登月任务，但完成该任务所需的月球着陆器目前仍在开发中。根据该载人登月任务，2名太空人计划数年后在月球南极附近登陆。